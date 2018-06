Svobodová je prý těhotná, odmítá to ale potvrdit

Pokud by byla skutečně v jiném stavu, zřejmě by přestala kouřit i pít. Nic z toho však na narozeninové party reportérky Martiny Jandové neomezila. - čtěte Janda nesměl přát exmanželce osobně, vynahradil to Hůlka

Jisté ale je, že její vztah s podnikatelem Patrikem Aušem jenom kvete. Oba i se synem Jakubem dorazili na oslavu společně a bylo vidět, že tvoří spokojenou rodinu. "Kuba mu už začal říkat tatínku. Sám od sebe. Stejně by nemělo cenu děti do něčeho nutit," přiznala vdova po skladateli Karlu Svobodovi.

Je si ale vědoma toho, že přijde den, kdy synovi bude muset říct o biologickém otci celou pravdu. "Samozřejmě mu to jednou budeme muset všechno vysvětlit. Karel tu není už delší dobu a Kuba si pamatuje jen Patrika. Ale jednoho dne mu vše po poradě s psychologem řekneme," dodala Svobodová.

V současné době se coby ředitelka nadace Kapka naděje intenzivně věnuje přípravám na výroční tiskovou konferenci, kde zveřejní hospodářské výsledky. Nemusely by být špatné, neboť se jí finanční krize nijak nedotkla. "To se mě spíš dotýkají různé bulvární nesmysly, proti kterým podávám další a další žaloby. Všechny jsem zatím vyhrála," uzavírá Vendula Svobodová.