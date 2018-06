Svobodová: Jakub je zdravý

Čtyřtýdenní Jakub první večírek prospal s chůvou v hotelovém pokoji, zúčastnil se však odpolední party u příležitosti dražby fotografií ve prospěch nadace Kapka naděje.

"Je hodný stejně jako bývala Klárka," svěřila se Vendula Svobodová, jejíž dcera před pěti lety podlehla leukemii. "Nepřipouštím si, že by to mohlo potkat i Jakuba. To byla strašně špatná náhoda, věc genetiky, která se stane jednomu z milionu. Jakub navíc absolvoval už v těhotenství spousty testů, aby se taková věc vyloučila. Je naprosto zdravý," říká hrdá maminka.

Křtiny Svobodovi neplánují, říkají, že nejsou takhle založení. Ale možná synovi dopřejí výlet do Řecka, kde nadace Kapka naděje podporuje ozdravné pobyty dětí nemocných rakovinou.

Ještě v době těhotenství dostala Svobodová několik zlých anonymů. Poté, co Jakub přišel na svět, jí až na výjimku přišly jenom pěkné dopisy. Její nadace Kapka naděje získala v Karlových Varech v dražbě více než milion korun. Během ní se Karel Svoboda od miminka nehnul na krok a bylo vidět, že si roli otce velmi užívá.