Svobodová a Sidovský se vrhli na studia

V lavici sedí společně s manažerem a producentem Janisem Sidovským, který se stejně jako dalších dvanáct spolužáků rozhodl pro obor Top management.



"S mou spolužačkou Vendulou se opravdu velmi často smíchy dusíme pod lavicí," přiznává Sidovský a věří, že snad zatím ve třídě příliš nevyrušují.

"Ke studiu mě donutila rychlost doby," prozrazuje důvod svého rozhodnutí studovat na Institutu certifikovaného vzdělávání Janis Sidovský, který vystudoval na Karlově univerzitě divadelní vědu.



Od intelektuálů přeběhl k show-businessu, kde začínal cestou pokus omyl. Dnes má již za sebou řadu úspěchů, ale přesto se rozhodl dál vzdělávat, stejně tak jako Svobodová.

"U mě se jedná spíše o nouzi, která naučila Dalibora housti," zdůvodňuje své touhy po tabuli s křídou manželka hitmakera Karla Svobody a prozrazuje, že se Kapka naděje hodně rozrostla, a tak jsou marketingové dovednosti již nutností.



"Naučím se, jak mám předat pravomoci a jak se například zbavit lidí, když zjistím, že nakonec pracují jen čtyři hodiny denně," přibližuje úskalí své profese.

"A co mi to hlavně dalo? Nemusím se už stydět za to, že si chodím přes poledne zacvičit. Pro manažerku je to již nutnost," uzavírá Vendula Svobodová.