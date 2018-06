V úvodu své knihy vzpomínek Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec, která se na trhu objeví začátkem příštího týdne, Jan Saudek uvedl: "...psát hodlám o té nekonečné bitvě, co zuří mezi zemí mužů a mezi tím neprobádaným krajem, v němž žijí ženy - a na tom bitevním poli, co budu popisovat, bílém jako lněné prostěradlo, hoří nejdelší válka všech dob - a konce to nemá..." Co Saudek slíbil, to plní, píše o vztahu k ženám, přesněji o svých prožitcích s ženami, které tu více, tu méně prošly Saudkovým životem. Na pozadí těchto příběhů přitom glosuje život kolem sebe. Z knihy jsme pro vás vybrali část třetí kapitoly nazvané Dětství, v níž Jan Saudek píše více o válce skutečné.Byl jsem dítě. Lámanou češtinou mi otec vyprávěl nevinné historky. Ale já chtěl o vojně, o válce, chtěl jsem po dětsku bitvit. O ní, o té vřavě válečné, otec však mluviti nechtěl - a přece jen něco mi sdělil. Ostatně to, co jsem zvěděl, tušil jsem už dávno: řekl mi, že žádný z těch umírajících vojáčků na té srbské frontě, ale i na žádné jiné, dlouhá léta i po té strašné první válce na bojištích celého světa nevolal "Oh, rodná vlasti!", "Otče!", případně "Madelon!", "Care Mikuláši!!!" Každý v bolesti smrtelné řvouc pronesl slovo první: "Maminko." "Mutti." "Mamá." "Mámo!" Já sám pak, když jsem se vracel po válce přes vrchy severočeské, v ulici nějakého městyse uviděl jsem nadšený, dychtivý dav Čechův, ach těch zdatných junáků, jak za nohy pověšeného vojáčka wehrmachtu pálí benzinem. I strom, sotva olistěný, vzplál. A tehdy jsem se řehtal. Viděl jsem tenkrát věci černě, anebo bíle. A to byl Němec, ne? Vysokým hlasem křičel: "Mutti, Mutti!" Tolik let přešlo od té chvíle! Já znal distinkce německé armády - i tehdy, zaslepenému nenávistí, mi bylo jasné, že to není SS-man. Ale ten hlas, ten jeho nepřirozeně zvýšený jekot? Bylo mi deset let - šestnáctiletý hoch byl pro mne dědek. Dnes vím, že tam lůza upalovala dítě. Beztrestně, pořád. V Biafře, v Jugoslávii, v Timoru, v Čečně... nikdy to nepřestalo. Po celou tu válku jsem snil o tom, že v den, kdy všichni složí zbraně, půjdu a koupím si banán - došlo k tomu až o dvacet let později a přiznávám se, že mi chutnala ta vysněná lahůdka pramálo. Ale tenkrát po celé zemi všude střepy, zbytky armádní výstroje, výkaly v nezměrném množství i velikostech, vystřílené nábojnice v obdobných parametrech. Ale nikde mrtvoly a hlavně: nikde žádná zbraň. Všechny rudé prapory, hned hrdinně a pohotově vyvěšené, když už bezpečně bylo po všem, měly tehdy uprostřed tmavočervený kruh - záhada. Bylo to po odpáraném hákovém kříži Velkoněmecké říše - těch terčíků bíločerných, podobných mým dětským názorům tenkrát, bylo všude habaděj. Pokud vím, milenci si do toho utírali břicha. To se mě žel netýkalo: neměl jsem dívku a nadto ani s Ančou Dlaňovou nebylo co utírat - tento stav naštěstí dlouho netrval. Ovšem je žvást, že země tenkrát byla půvabnější. Tak se, ve vzpomínkách, zdá být má vlast tehdy po válce - kdysi v pohraničí každý obsadil vilku po německých starousedlících, ještě s tikajícími pendlovkami a "gemütlich" nastlanou postelí, teď pěkně nakopaných do skopčáckých zadnic, popřípadě, když šlo o zadničky jejich copatých "Mädchen", tak ruče "osídlovateli" znásilněných. Bravo, soudruzi! Dodnes to vidím v ulicích: "Černá hubo, chcípni! A ty, negře, do Afriky! A Židovky, ty rodí zadnicí! A Číňanky - ty ji mají jinde!" Problém dneška je v tom, že už není co zabírat. Sežehlé lesy, jak o nich tak krásně zpíval pan Petr Novák, kde rostou stromy bez listí, rozvaliny kdysi tak výstavních chalup, všude bolševník, který se nesměl čtyřicet let hubit, protože jeho jméno připomínalo všudypřítomné bolševiky, křídlatka, lebeda lesklá, merlík zvrhlý - a už jsme i u netýkavky nedůtklivé, toho předobrazu ušlechtilých současných vládců této země. Ale zpátky k začátku. Jsem dítě. Znovu se procházím s otcem a jeho přítelem po zprahlých kopcích nad řekou. Píše se rok 1943. Nikde nikdo. Otto Selligman šeptem sděluje otci, že na území Velkoněmecké říše jsou tábory, kde Němci zabíjejí lidi, cpou je do plynových komor a vraždí po tisících. A já si dodnes pamatuji, jak otec, hledící na rychle plující oblaka nad vzdáleným obzorem, pronáší slavnou větu: "To by národ Schillerův a Goethův nikdy neudělal! To není možné!" Dnes vím, že on, Němec, by to nikdy nedokázal udělat - ale svět nebyl zalidněn samými mými otci, to je jasné! Kdybych však dnes já umíral v bolestech na válečném poli a s životem nenaplněným, dojista nevolal bych maminku jako ostatní hynoucí - snažil bych se zavolat jej. Víc než kdokoli jiný v mém dlouhém a sladkém životě mi ukázal cestu! Nad řekou jsme se tenkrát procházeli - a bylo léto. Z cementárny vyjížděly vozíky lanovky s hlušinou a s třeskem ji vysypávaly, a otec, polekaně se rozhlížeje kolem, pokračoval: "Na, das ist nicht möglich!" Na hvězdě nosil přitisknutou knihu. Ale stejně ho na ulici často nějaký bodrý dělník zfackoval. Ten trik s knížkou přitaženou na vpadlá semitská prsa znal každý. "Aj vaj vaj, aj vaj vaj, Židi nesmí na tramvaj!" Vozíčky lanovky skřípaly do údolí. Řeka z té výšky byla silná, bílá, zářící nit, svazující můj příběh. A že často, přečasto bude o ní řeč! Teď nás odnese o pár let dál: až do jara 1945, kdy snad už ta válka konečně na úbytě zajde. Vedli nás, malé vyhublé hošíčky, mládenci jen o nemnoho starší, ale to jsem tenkrát nevěděl, že nás od nich dělí jen pár mladých let! T i vojáčci wehrmachtu v poslední chvíli povolaní do armády, byli také děti. V tom dubnu měli v sítích přileb čerstvé zelené větvičky, lístečky toho časného jara, poezie milenců. Rukávy kazajek vyhrnuté na německý způsob vojanský, kol plných šíjí blyštící se nábojové pásy do kulometů, náhrdelníky smrti. Šli jsme tou nocí, jarní, voňavou, děti popoháněné jinými dětmi, s rukama nad hlavou. Stáli jsme na nějakém prostranství a vojáčci si pěkně před nás postavili maschinengewehr na nožičkách a já pod hvězdičkami dubnové půlnoci přemítal chladnokrevně, zda uvidím tu kulku, co mě zabije, jak přilétá blíž a blíž, jak se mi zaryje do prsíček a pak dál, až k srdci - ale na bolest jsem nemyslel. A bylo ráno, brzy ráno, a v tom voňavém jitru už nikde nikdo. Jen práskavé zvuky pušek a odevšak dávky samopalů, ruských bubnových automatů, a pak i tanky a zdechliny koní a odhozená výstroj německých trup prchajících na západ a byl konec té poslední války a bylo jaro.