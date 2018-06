Svoboda: Volil bych Janiku a Kristýnu

Ale vcelku se mu líbila celá poslední desítka. S jedinou výjimkou. „U posledního Kamila Řezníčka jsem měl trochu rozpaky, je to spíše showman. Všem ostatním bych vzkázal, ať se nenechají zviklat a jdou za svým cílem.“

Od skladatele však k soutěžícím zazněla i výtka: „Z nikoho jsem necítil, že by za příležitost stát se profesionálem dal život. Přišli jakoby s tím, že to buď vyjde, nebo prostě nevyjde. Chtějí-li se tím živit, musí za tím jít a brát to jako životní poslání.“

Karel Svoboda obyčejně v 99 procentech souhlasí s porotou. „Je erudovaná. Líbí se mi i její tvrdost, protože showbyznys je tvrdý. Tohle by si měl uvědomit každý, kdo do něj strká hlavu, že ji strká tak trochu do oprátky. Nestačí vidět lesk té práce, ale je potřeba znát také její rub. A to nechci nijak poučovat,“ tvrdí Svoboda.

Porotě přeje pevné nervy. Dobře si prý uvědomuje, jaká odpovědnost je rozhodovat o osudu zpěváků, kterým se třeba v dané chvíli vystoupení nepovedlo. „Každý má naději. Není to jen otázka jedné soutěže. Zpěváci, kteří dnes zpívají a jsou na špičce, se museli dlouhá léta dostávat do první ligy. Ale mají trénink, a to je jejich výhoda. Na rozdíl od zpěváků, které vystřeluje na vrchol katapult této soutěže a jejichž situace nebude lehká. Není určitě cílem zazpívat jednu píseň a zmizet. Všichni, kteří do soutěže jdou, by se chtěli natolik zprofesionalizovat, aby diváci přišli i na jejich vlastní koncert,“ míní Svoboda.

Problém také vidí v autorském zázemí nových zpěváků. „V tak malém státě, jako je ten náš, a na ten poměr obyvatel, z nichž se jich neustále tolik pokouší o to stát se profesionálními zpěváky, není snadné najít původní autorské zázemí. Soutěžící zatím pořád někoho kopírují, ale jednoho dne s tím budou muset přestat, vytvořit si vlastní repertoár a zpívat vlastní písně. Je jen otázkou času, jak dlouho se dokážou udržet na vlastních nohou,“ říká skladatel.

Obává se také, aby kvůli rostoucímu počtu zpěváků, které chrlí třeba právě soutěž Česko hledá SuperStar, nenastala na trhu určitá devalvace. Aby zkrátka nebylo moc interpretů a málo těch, kteří pro ně budou ochotni pracovat. „Zpěvák je vlastně sólista, který nese kůži na trh za všechny. Znovu tedy opakuji, že velmi podstatné je jeho zázemí. Možná si to nikdo z nich neuvědomuje,“ říká Svoboda.

Z minulých kol druhé SuperStar se mu jako zpěvačka nejvíc líbila Gabriela Al Dhábba. Líto mu bylo, že ještě ve výběrových kolech vypadl romský zpěvák, který imitoval různé orchestrální zvuky. „Podle mne ho vyhodili nespravedlivě, i když jsem si neuvědomil, že SuperStar není o tom, že je někdo imitátor. Muzikantsky to však bylo perfektní. Stálo by za úvahu, jestli by se jeho umění nemělo nahrát na demosnímek a z těch hlasů se nezkusilo udělat aranžmá. Uvažoval jsem o tom.“