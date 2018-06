Svoboda si milenku nemůže dovolit

"Ten jsem si vůbec nemohl dovolit. Nejen proto, že jsem své ženě věrný, ale také z technických důvodů. Pořád mám za sebou policajty. Můj život je monitorován čtyřiadvacet hodin denně," řekl s pobaveným úsměvem Cyril Svoboda.

"V lázních se mi ale moc líbilo a velmi mi prospěly. Byl jsem v dobré péči. Držel jsem tam dietu, ale večer jsem nedostatek potravin rád doháněl. Kromě všelijakých procedur jsem se denně koupal v bazénu a to bylo zvlášť milé," konstatoval.

Ministrovi navíc Jáchymov vyhovoval i svojí polohou, protože jeho rodina má nedaleko chalupu. A tak mohl každý den po skončení léčby jet za svou manželkou a čtyřmi syny. Dokonce s nimi už zase jezdil na kole. "Zdravotní potíže ale ještě mám. Občas mě brní nohy a ruce, špatně se mi také sklání hlava. Když jsem to řekl lékaři, poradil mi, ať ji neskláním. Tak se podle toho řídím."

Cyril Svoboda má čtyři syny. Dvacetiletá dvojčata Vojtěcha a Radima, sedmnáctiletého Václava a patnáctiletého Norberta. Dvojčata letos maturovala a další dva chlapci ještě na gymnáziu studují.

"Částečně jsem se staral o prázdninách o naše děti. Nejmladšímu synovi jsem udělal radost koupí saxofonu. Jenomže to je nástroj pořádně hlučný. A tak mu bráchové do něj cpali nejprve ručník, pak i polštář. Nakonec se s tím smířili a jen ho zlomyslně připravovali na to, že až se vrátí z chalupy do pražského paneláku, o pomstu se postarají sousedé, kteří ho s takovým randálem vyženou," poznamenal ministr.