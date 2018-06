Svlékněte se, prosím!

Příběh krásné Hedy

Milan Lasica leží v posteli s Janou Hlaváčovou. Vytahuje ruku zpod peřiny, která je oba přikrývá. "Dovolte, abych se vám představil. A pozdravujte doma Luďka." "Těší mě. Hlaváčová." Filmový štáb okolo nich se otřásá smíchem. Nikdo si do té doby neuvědomil, že se ti dva spolu dosud při natáčení nesetkali.Ale dost. Za pár minut se jede naostro jedna ze scén filmu Vážení přátelé, ano. Z obou hrdinů se stanou milenci. Rozhodně nesmí být znát, že jsou pod peřinou oblečení a vidí se poprvé v životě. Ano, tahle historka se opravdu stala. Oba herci s ní teď s chutí baví publikum. Ne vždycky je však natáčení lechtivých scén taková legrace.Přesuňme se do poloviny šedesátých let. "Vystřihnout! Tohle na schvalovačce neprojde," rozhoduje tehdejší ústřední ředitel Československého filmu Alois Poledňák. O co jde? O scénu ze železniční stanice, kterou teď zná snad každý. Na stole leží Jitka Zelenohorská. Výpravčí v podání Josefa Somra bere razítko a pomalu, pomaloučku ho otiskuje na chvějící se dívčí zadeček.Režisér Jiří Menzel se však ke stříhání nemá a rozhoduje se k protiútoku. V Loděnicích, kde film Ostře sledované vlaky natáčel, pořádá ještě před schválením předpremiéru pro místní obyvatele, kteří mu pomáhali. "Nepohoršuje vás to? Nemáme to vystřihnout?" ptá se v sále po promítání. "Jen to ne! Proč?" křičí diváci. Má, co potřeboval. Nejlepší argument - pracujícímu lidu se film líbí.Hůř dopadl Josef Somr. razítkovací scénu mu neodpustil jeho otec, shodou okolností skutečný železničář. "Teď si lidé budou myslet, bůhvíco na stanicích výpravčí dělají. Nesmysl. To by si nikdo ve službě nedovolil," takhle prý syna plísnil. Přesto byla šedesátá léta ve filmu zlomem. Prošlo to, co bylo dříve nemyslitelné."Erotické scény ve filmech odrážejí situaci ve společnosti," říká Eva Urbanová, historička Národního filmového archivu. "V padesátých letech se točily především budovatelské filmy a k pracovnicím v montérkách se moc erotika nehodila. V uvolněnějších šedesátých letech pak tvůrci zkoušeli, co všechno půjde."Rozhodovala o tom schvalovací komise Správy tiskového dohledu. Pokud schválila scénář, mohlo se začít natáčet. Pak jí tvůrci předkládali hrubou verzi, nakonec definitivní. Teprve pak se dozvěděli, jestli film může do distribuce. "Diváci byli natěšení a čekali více. Vznikaly různé fámy, že ve filmech byly odvážné scény, které musely být vystřihnuty. Ale mnohdy tomu tak vůbec nebylo. Tvůrci často předem odhadovali, co by neprošlo," říká filmový historik Pavel Taussig.V třicátých letech byl za odvážnou erotiku ve filmu považován polibek. Několikavteřinový záběr na koupající se hrdinku s odhalenými ňadry už zaváněl skandálem. "Vždycky se říkávalo - nic odvážnějšího už nemůže být. Ale s tím, jak se prolamovala společenská tabu, se ve filmu objevil náznak milostného aktu a pak i jeho zobrazení," říká Pavel Taussig.Až nastala devadesátá léta. Čeští filmaři najednou nemuseli dávat scénáře ke schválení žádné komisi, svlečených krásek bylo dost ve výloze každé trafiky. Čím tedy diváky zaujmout? Přitvrdit a šokovat zkusil režisér Vít Olmer. Ve filmu Playgirls podle stejnojmenné Páralovy knihy se pokusil vykreslit obraz polistopadové společnosti na příkladu moderního pražského bordelu. Hlavní hrdinky, které představovaly Michaela Kuklová, Kateřina Kornová a Martina Adamcová, se tam sice procházely polonahé, na odvážné erotické scény však měly dvojnice.Ještě víc se Olmer snažil diváky přitáhnout ve filmu Nahota na prodej. I když snímek nebyl příliš komerčně úspěšný, zaznamenal jisté prvenství: poprvé v českém filmu tam diváci mohli vidět nahého chlapa - zepředu a zřetelně ve formě. Na roličku si však netroufal žádný český herec, a tak štáb sehnal ruského striptéra.Někteří polistopadoví tvůrci vsadili v souvislosti s filmovou erotikou spíše na legraci. Příklad? Ivana Chýlková se ve filmu Díky za každé nové ráno ptá svého prvního kluka, kolik měl holek. Mladík odpovídá, že sedm. Vzápětí svou partnerku zalehává, párkrát zafuní a hlásí: Teď už osm! Divácký ohlas však zaznamenaly filmy, ve kterých je erotika jen naznačená, ale o to víc to v nich jiskří. Třeba jako ve Svěrákově Jízdě, kde Aňa Geislerová lehce svádí Radka Pastrňáka a Jakuba Špalka.Podobně zvládla erotické scény ve filmu Výchova dívek v Čechách. Milostné hrátky tam provádí v posteli, v autě i ve zkušební kabince v obchodním domě, ale divák vlastně téměř nic z jejího těla nevidí. Přesvědčit známé herce k odvážné scéně však pro úspěch filmu zdaleka nestačí. Zažila to například Věra Chytilová, v jejímž filmu Vyhnání z ráje se to sice naháči jen hemžilo, ale film ztrhala kritika a v kinech bylo poloprázdno."Zjednodušeně řečeno, erotické scény jsou dneska téměř v každém filmu. Erotika patří do kinematografie, stejně jako patří k životu," míní filmový historik Pavel Taussig. "Divákovi však nejde jen o nahotu - té je přece všude kolem dost. Mnohem více ho láká odhalování, cudná erotika. A samozřejmě je více zvědavý na odhalování známé herečky než anonymní krásky někde v Peříčku."Jenže uznávané herečky si většinou pořádně rozmyslí, než se svléknou. Když už, tak pouze tehdy, když se s režisérem shodnou v tom, že požadovaná scéna k příběhu neodmyslitelně patří. Takhle váhala například Marta Vančurová, která se poodhalila ve snímcích Nevěsta a Den pro mou lásku. Říká se, že si před natáčením vždycky dala několik panáků. Stydlivé herečky však nezřídka režisérům pořádně zavaří.Když Vít Olmer natáčel snímek Bony a klid, Veronika Jeníková se měla podle scénáře milovat s Janem Potměšilem na kuchyňské lince. "Ale prsa neukážu," prohlásila. Tak vznikla její nejznámější filmová postava - Evička Tričko. Erotické scény totiž absolvovala zásadně oblečená v tričku. Aby to diváka nezarazilo, její roli poněkud upravili. Byla z ní sice stále společnice pražských veksláků, ale oproti původnímu scénáři pověstná tím, že s nimi dovádí zásadně v tričku.Svoje si užil režisér Olmer i při natáčení komedie Playgirls. Partičku kamarádek, které si začátkem devadesátých let otevřou veřejný dům, měly hrát Markéta Hrubešová, Sabina Laurinová a Kateřina Brožová. Hrubešová sice ukázala části svého půvabného těla už ve snímcích Oznamuje s láskám vašim a Sedím na konári, ale role v hampejzu - to už bylo moc. Nejdříve přijala, pak si to rozmyslela... Průšvih byl, že definitivní ne řekla až krátce před začátkem natáčení. "Strhla s sebou i Laurinovou a Brožovou a my museli hledat úplně nové hlavní obsazení," vzpomíná Vít Olmer v rozhovorech.Přílišná cudnost se však hvězdě nemusí vyplatit. Příkladem je Milena Dvorská, která v roce 1968 dostala roli ve filmu Pražské noci. V jedné scéně se měla objevit na chvíli nahá. "Nikdy!" rozhodla herečka, tehdy považovaná za jednu z největších krasavic. Filmaři o ni velmi stáli, a tak sehnali dublérku. Bohužel prý tehdy nebyl velký výběr mezi děvčaty ochotnými se svlékat před kamerou, a tak dotyčná byla už poněkud povadlejší. "Tohle? Fuj, vždyť by si diváci mysleli, že mám tak ošklivá ňadra," prohlásila Milena Dvorská a radši souhlasila, že nahatou scénu nakonec přece jen zvládne sama.Česká kinematografie se pyšní unikátním prvenstvím zapsaným v Guinnessově knize rekordů. Právě u nás vznikl vůbec první film na světě, ve kterém diváci mohli vidět milostný akt. Heda Kieslerová se v roce 1933 svlékla do naha při natáčení snímku režiséra Gustava Machatého Extáze. Byl z toho skandál, který ji zapsal do dějin. Co na tom, že černobílé záběry jsou rozmazané a hrdinka poletuje v přítmí trochu splašeně, že ji téměř není vidět... Tehdy to stačilo.Hitler přikázal film stáhnout z kin, papež o něm mluvil jako o díle ďáblově, distributoři z něj vystřihovali choulostivé scény. Šlo o příběh mladé ženy, nešťastné v manželství s bohatým podnikatelem. Na dovolené se seznámila s chudým mladým mužem a po chvíli skotačení v lesíku se nakonec milovali v opuštěné chatce.Scénář byl téměř totožný s životem herečky. Vdala se za postaršího majitele velké zbrojařské firmy, žila v přepychové vile, manžel ji hlídal a její filmová role ho pořádně štvala. Pokusil se dokonce skoupit všechny kopie filmu, aby už nemohl být promítán. Heda mu utekla do Ameriky. Tam si pod uměleckým jménem Hedy Lammar zahrála v oscarovém velkofilmu Samson a Dalila, šestkrát se vdala, ale nakonec zemřela v šestaosmdesáti v domku na Floridě úplně osamělá. Její sousedé pak řekli novinářům, že se často divili, proč se jich ta pomatená stará paní pořád ptá, jestli vědí, jak bývala slavná."Beru to jako každou jinou scénu, jen u ní není tolik lidí," řekla herečka v nedávném rozhovoru pro MF DNES. "Ale nikdy se to nedá brát úplně vážně, protože ležíte nahá pod téměř cizím člověkem, okolo vás postává dvacet nezúčastněných a všecko se snímá na film, který to uchová pro příští generace."Nahá pózovala Karlu Heřmánkovi v roli fotografa. Film byl kvůli tomu v osmdesátých letech velmi populární.V jedné ze scén se objevila zcela svlečená, když vstává z postele, ve které sehrála mileneckou dvojici s režisérem Jiřím Menzelem.Svlékla se v milenecké scéně s Lukášem Vaculíkem. Později se ukázala odhalená ve více filmech.Odhalila poprsí při koupání, v jedné ze scén jí na něm usíná Rudolf Hrušínský coby lékař, který ji vyšetřuje.V šedesátých letech si v tomto filmu zahrála v mimořádně odvážné scéně, která naznačuje milostný akt. Film však není příliš známý a televize ho nevysílá.Coby nastávající manželka režiséra Karla Kachyni si zahrála v nahatých scénách v jeho dvou filmech. Kritici je označují za ukázku toho, jak se stárnoucí režisér zhlédl v mladé herečce.Nahý Bartoška se myje v potoku, částečně ho zakrývá proud vody.Téměř nahý se objevil v roli milence Markéty Hrubešové.Scéna, ve které je v posteli s Hanou Brejchovou, sestrou slavnější herečky Jany, byla v šedesátých letech považována za velmi skandální. Kamera je však oba zabírala tak, že i když byli nazí, intimní místa nebyla vidět.Ve filmu běží nahý přes náměstí, kamera ho zabírá zezadu.Anna Geislerová a maďarský herec György Cserhalmi. Geislerová byla v tomto filmu na roztrhání: další milostné scény měla s Ivanem Trojanem.