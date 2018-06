Svlékněte plavky a hurá na nudapláž!

Odmalička nás učili, že se nesluší odhalovat intimní části těla na veřejnosti. Ale třeba staří Řekové se nazí koupali a bez oděvu dokonce i sportovali.



Proti plavkám stojí i argumenty lékařů. Není nic horšího pro lidské zdraví než zůstávat v mokrých plavkách. Mezi nudisty se prý nevyskytuje zánět močového měchýře a nudistky neznají ani záněty vaječníků.



Ale pozor! Na většině přírodních koupališť se kvůli výskytu sinic koupání nedoporučuje. A protože se nudistům jen s obtížemi daří rezervovat si plavecké bazény, mají ctitelé lidské nahoty v Česku prostě problémy.



Naturistům činí vedra vrásky na čele

Ačkoli v tropické dny odkládá co nejvíce svršků skoro každý, na druhé straně tak rapidně ubývá lokalit, kde jsou nudistické pláže.



Kdo by si myslel, že stále dražší plavky pošlou na nudistické pláže více lidí, mýlil by se. Zájem o nudismus dlouhodobě stagnuje.



Dříve (před rokem 1989) se lidé často svlékali z revolty proti tehdejšímu režimu, nyní si spíše kupují drahé plavky, tvrdí tajemník Unie naturistů Čech a Moravy František Hájek.



Počet nudistů v České republice naturistická unie odhaduje na 100.000, jen 500 z nich je ale organizovaných.



Ačkoli rok 1989 zlepšil přístup státu ke svobodě člověka, nemají naturisté ani na začátku 21. století na růžích ustláno. Kromě sinic je trápí předsudky lidí, postoj církve, některých starostů a zastaralé hygienické předpisy.



Někteří fandové naturismu si proto zřídili vlastní kempy. Klacek pod nohy jim však podle tajemníka hodili hygienici kvůli zastaralým předpisům. "V jednom takovém kempu mohli lidé sice chodit všichni nazí, ale sprchy musely být přísně oddělené," stěžuje si František Hájek.



Českému nudistovi je v průměru padesát let, převažují muži. Výjimkou ale nejsou ani nudistické rodiny, tedy rodiče s dětmi. Rodina a sepjetí s přírodou jsou totiž podle Hájka největší hodnoty naturismu.

