Svlékne se další miss?

Jedinou nadějí, jak nepříjít o dalšího vlivného sponzora jako letos kvůli Dianě Kobzanové, je psycholog, který by nenápadně dívky prověřil. "Kvůli této aféře jsme přišli o významného reklamního partnera," vysvětlil Zapletal, který by si klid svého spánku nejraději dal pojistit. Soutěž už má za sponzora náhradu, ale ten je ochoten investovat o 1,5 milionu korun méně.

"Vloni se přípravy na finále psycholog zúčastnil. Porota jeho názory respektovala," prohlásil na tiskové konferenci prezident Miss. Nicméně ani psychlog není stoprocentní zárukou. Letošní ročník stejně neuhlídal. Mezi dvanáctku finalistek se totiž dostala i Alena Bohdálková z Jeseníku, jejíž pornosnímky posléze kolovaly na internetu.

Jestli bude v týmu odborníků a poradců psycholog i letos, to Zapletal prozradit nechtěl. "Dívky by se před ním chovaly jinak, kdyby znaly jeho jméno a věděly by o koho jde," upřesnil.

Miloslav Zapletal a Miss Helena Houdová. Prezident agentury pořádající soutěže Miss Miloš Zapletal. Miss ČR 2001 Diana Kobzanová a prezident APK2 Miloš Zapletal při vyhlašování ročníku Miss ČR 2002. Zleva Miss ČR 2003 Lucie Váchová, prezident soutěže Miss ČR Miloslav Zapletal, Vicemiss 2003 Klára Medková a druhá Vicemiss Markéta Divišová se zúčastnili 13. října v Praze tiskové konference před nadcházejícím ročníkem soutěže.

Pravidla příštího ročníku Miss ČR zůstávají stejná, poslední přihlášky pořadatel přijímá do konce listopadu, finálový večer se bude konat 3. dubna 2004 pravděpodobně už ne v brněnském Boby Cetru, ale v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Dívky se mohou opět hlásit prostřednictvím svých patronů, kteří v případě vítězství dívky získají sto tisíc korun.