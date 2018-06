Světoví vůdci tuží svá těla v bazénu i posilovně

Když v Bílém domě klapají činky a bzučí rotoped, znamená to, že prezident George Bush pracuje. Bangladéšská premiérka šajch Hasína Vadžídová každé ráno osvěžuje své tělo jógou. Poté, co si cákne vodu do obličeje a na nohy, je připravena k modlitbám i k záležitostem svého národa. V Moskvě tomu není jinak, i když s malou změnou - prezident Vladimir Putin říká, že stejně jako řada světových vůdců i on po ránu plave, ale k jeho nejoblíbenějším tělozpytným rituálům patří judo, v němž je držitelem černého pásku.