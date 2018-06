Světové modelky se sjíždějí do Prahy. Kromě Šeredové je tu i Houdová

"Přiletěla jsem do České republiky opět jenom na pár dnů, přesněji na pět, a to především za rodinou. Potřebuji si nutně zařídit prodloužení víza do USA. Jedu také okouknout přípravu letních táborů pro děti z dětských domovů, dětí z náhradní rodinné péče, dětí s tělesným či psychickým postižením a dětí uprchlíků, které nadace Slunečnice již několikátý rok podporuje," nechala se slyšet krátce po příletu Houdová.

Praha a Plzeň jsou zastávky na její cestě z New Yorku do Cannes na filmový festival, kde má Slunečnice/Sunflower Children charitativní večer. Za tři měsíce možná bude její zastávkou opět Česká republika. Modelka sice tají jméno otce svého prvního dítěte, ale netají myšlenky na to, že si k jeho přivedení na svět vybere některou z českých porodnic.