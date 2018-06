Světové krásky zaplaví Prahu, patronkou je Krainová

Finále bude koncentrací krásy z jedenapadesáti zemí světa, do pražského Obecního domu totiž míří šedesát finalistek této prestižní soutěže. V pondělí se poprvé představily novinářům a pózovaly fotografům.

Patronkou soutěže je světoznámá modelka Simona Krainová, která se s dívkami nedávno zúčastnila i focení v Paříži. "Pro mě je to rutina, protože s agenturou Elite spolupracuju. Navíc budu takovým průvodcem soutěží, takže jsem se chtěla na finalistky podívat. Budu jejich tichý rádce," řekla.



Elite Model Look je nejprestižnější modelingovou soutěží, která odstartovala kariéru takových hvězd jako Lindy Evangelisty, Cindy Crawfordové či Gisele Bündchenové. Z českých krásek díky soutěži ve světě uspěly například Petra Němcová, Denisa Dvořáková a již zmiňovaná Linda Vojtová, která bude tváří světového finále. Tři vítězky získají exkluzivní kontrakty v hodnotě více než pět milionů korun.



Praha se stane pořadatelem světového finále poté, co zvítězila v boji s jihoafrickým Kapským Městem a francouzským Cannes.