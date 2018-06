Alex je fajn holka, říká o manželce hradního kancléře Světlana Witowská

„S kým kamarádím, je čistě moje věc a v práci mě to nijak neovlivňuje. Kamarády neopouštím kvůli tomu, že si o nich někdo začne myslet, že svatbou udělali krok vedle. Kamarádím se s Alex, ne s panem Mynářem. Pro mě je a vždycky byla fajn holka. Slušná, hodná, se sociálním cítěním,“ řekla Světlana Witowská.

Přátelství moderátorek začali novináři řešit pár dnů po prezidentské debatě, když se v bulváru objevily jejich společné fotky.

„To bylo týden po debatě. Že ji budu moderovat, to se Alex, stejně jako většina lidí, dozvěděla z novin. Neviděly jsme se minimálně týden před debatou stejně jako několik dní po ní, takže to bylo naše první setkání. Když jsem ty fotky viděla, říkala jsem si, že jsem se mohla aspoň namalovat a učesat, protože vedle Alex vypadám jako cuchta. Ona totiž nestihla cvičení, takže jsme byly jen na obědě. Navíc jsem ji úplnou náhodou na konci objala, což jsem snad nikdy před tím neudělala. Ale tehdy se mi zdála smutná,“ prozradila.

I když na to nemá důkaz, moderátorka si myslí, že fotky pořídil asi někdo z České televize.

„První reakce byla: Co je za problém? Druhá: Aha, někomu vadí, že debata dobře dopadla, a tohle byl způsob, jak na ní udělat kaňku. Nějaký chudák mě chtěl poškodit, ale já měla vždycky čisté svědomí. S Alex kamarádíme dlouho a všichni v televizi to věděli. Navíc si nevybavuju, že by někdy někdo řešil, s kým se kamarádí ostatní moderátoři České televize. Takže tomu opravdu nerozumím,“ říká.

Světlana Witowská čtvrtečnímu Magazínu DNES prozradila, že když se s Alexandrou Mynářovou sejdou, o politice se moc nebaví.

„Jsme obě maminky, takže se bavíme hlavně o dětech. Taky spolu chodíme cvičit a mluvíme o tom, co jíst, abychom nebyly tlusté. Jak shodit to kilo, které máme navíc. Politice se radši vyhýbáme. Známe se tolik let, že si vztah nechceme kazit,“ dodala.