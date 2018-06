Světlana Nálepková: Už nejsem taková karikatura

"Za ošklivku jsem měla být v době, kdy se o seriálu mluvilo poprvé. Pak ale nastaly změny, vyměnilo se téměř celé herecké obsazení až na mě a Pavla Kříže. Měla jsem mít černou paruku a být za hroznou karikaturu. Režisér Jiří Vejdělek, který bude seriál od září režírovat, už naštěstí nechce, abych byla k nepoznání. Učitelka zpěvu, kterou hraju, bude sice šedá myš, která se bude držet nejdřív hodně při zdi, pak ale projde proměnou. Získá totiž objekt - muže - a začne se o sebe trochu starat," líčí Nálepková.

Opálená a usměvavá se herečka a zpěvačka objevila u kolegyně Mahuleny Bočanové na Avon party. Snědou barvu pleti ale nezískala u moře, nýbrž na své zahradě na Berounsku. "Kéž bych tak mohla relaxovat a válet se," pozdychla si. "Takhle opálená jsem ze sekání zahrady. Vůbec to pro mě není relax, strašně mě to štve a úplně to nenávidím."



Světlana Nálepková bude hvězdou nového seriálu.

Odpočinek ale přece jen chystá, na deset dní jede s kamarádkou do Chorvatska, kde se bude plavit po moři z jednoho chorvatského ostrova na druhý. "Poplujeme lodí, která je replikou starých dřevěných plachetnic a vejde se na ni třicet lidí. Mám tohle ráda, na lodi je to taková svoboda. Člověk je každý den někde jinde, může zastavit a koupat se," svěřuje se Nálepková.

Mořské nemoci se nebojí, i když na ni trpěla celý život. Před dvěma lety, kdy absolvovala plavbu na jachtě s partou kamarádů, zavelela své psychice: dost! "Tenkrát jsem si při vstupu na loď řekla: Bude ti špatně? Nebude. Chceš si užít dovolenou? Chceš. A bylo mi celou dobu dobře," uzavírá herečka.