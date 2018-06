Světlana Nálepková touží po dítěti

"Můj přítel dítě nemá a tak bychom alespoň jedno spolu chtěli mít. Snažíme se, ale zatím to už několik let nejde. Tak je pouze v rukou Božích, zda se nám to povede. Zatím proto netušíme, kdy to bude, a je nám úplně jedno, jestli to bude chlapec nebo holčička.

Jedno ale vím určitě. Břetislav bude báječným, skvělým a nejlepším tátou na světě," řekla Korzu Světlana Nálepková, která má z prvního manželství s mimem Michalem Nesvadbou dceru Pepinu. Většinu společného času tráví herečka se svým přítelem při budování rodinné farmy nedaleko Berouna. Právě na venkově se před lety s Břetislavem seznámila.

"Byli jsme dlouhá léta kamarádi a poprvé jsme se setkali na statku, kde jsem měla ustájené svoje koně. Líbil se mi od prvního okamžiku, a nejvíc mě přitahovaly jeho krásné modré oči. Nikdy jsem si ale vůči němu nic nedovolila. Byla jsem vdaná, on byl ženatý. Tak jsem na něj pouze po očku koukala a říkala jsem si, jaký je to hezký chlap.

Později jsem měla problém a jednoho večera jsme se sblížili. Tak jak to bývá, byla to úplná náhoda. Jiskra přeskočila a dnes už jsme spolu tři roky," prozradila. Světlana Nálepková je po boku svého partnera velmi šťastná, tím spíše, že její druhý rozvod s japanologem Martinem Vačkářem neprobíhal příliš klidně. "Pro mě představuje můj přítel skálu, o kterou se mohu kdykoliv opřít. Není zatížený uměleckými nebo pražskými manýry. Je to normální člověk, který ctí základní životní principy, a ve vztahu je velmi průhledný a přímý. Je to prostě chlap, který ctí zájmy druhých, a dokonce bych řekla, že na úkor svých. Měla jsem prostě štěstí. Potkala jsem člověka, který vyrůstal obklopen láskou a umí ji dát obyčejným a krásným způsobem najevo. Je to úplně něco jiného, než s čím jsem se dosud v životě potkala," vyznala se herečka.

"Naše občasné výlety na společenské akce snáší Břetislav doposud velmi těžce. Je poněkud plachý a zpočátku se tomu velmi bránil. Původně se mnou nechtěl chodit vůbec nikam. Já jsem mu ale řekla, že to bude vypadat, jako bych se za něj styděla. Vím, jak dovedou ublížit bulváry. Na akce tedy už chodíme společně, ale Břetislav si je pečlivě vybírá. Jde se mnou pouze v případě, když ví, že tam budou naši přátelé, kolegové z divadla a kamarádi. Když si ale myslí si, že tam bude negativní společnost, zůstává doma," konstatovala Světlana Nálepková.