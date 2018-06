Světlana Nálepková oslavila padesátiny sexy fotkami

Na své partnery si Nálepková vzpomněla i během oslavy v Malostranské besedě při listování v rodinném albu, který promítala pozvaným hostům na plátno. První vážnou láskou byl zpěvák a skladatel Zdeněk Merta, provdala se ovšem za Michala Nesvadbu, s nímž má dnes už dospělou dceru Pepinu. Záhy ovšem potkala japanologa Martina Vačkáře a konala se druhá svatba.

Do třetice do toho Světlana zatím nešla, vztahy s Břetislavem Syrovým, Holanďanem Alexem van der Kuije a Davidem Radiměřským byly pouze na psí knížku. Momentálně je jejím partnerem sochař Vojtěch Kokeš, který vyrobil Světlaně k narozeninám její bustu. Pracoval na ní měsíc a je zpěvaččinou velmi povedenou sádrovou kopií. Kokeš a Nesvadba byli mimochodem jedinými muži jejího života, kteří se oslavy zúčastnili. Její odvážné fotky tak dostali jen oni dva.

V rouše Evině pózovala Světlana Nálepková fotografce Lence Hatašové. Velké přípravy samotnému focení nepředcházely, zpěvačka si nechala tělo jen trochu hýčkat v lázních.

Za to, že tak dobře vypadá, prý vděčí genům. "Neříkám, že bych se sebou něco dramaticky dělala. Rozhodně pracují geny, moje maminka vypadá ve svých osmdesáti úžasně, letos nám umřela babička, které bylo sto čtyři let. Ale jinak už na sebe musím trošku dbát, to zase ano. Naštěstí jsem objevila úžasné místo, lázně na Vysočině, kde se navíc rozjel program proti stárnutí a kde mi s projevy stárnutí třeba úžasnou sojovou nebo bambusovou masáží pomáhají bojovat," svěřila se zpěvačka.

"Zjistila jsem, že člověk by si v určitém věku měl dělat čas jen pro sebe a tak začínám žít trochu jinak a do lázní jezdím pravidelně třeba na prodloužené víkendy. Věřím i pitnému programu, takže tady poctivě piju vodu z pramene svaté Kateřiny. Samozřejmě si ale neodpustím moje oblíbené červené víno," prozrazuje recept na mladistvý vzhled Nálepková.

Věk ji rozhodně nestresuje. Momentálně je spokojená v soukromém i pracovním životě a je zvědavá na to, co jí budoucnost přinese. "Uvidím, co mě ještě v životě potká, ale zatím jsem spokojená. Pracovně se mi podařily věci, které jsem dlouho chtěla a dlouho jsem je připravovala, třeba šansonový recitál Láska se vrací. Samozřejmě do toho vstoupily zdravotní problémy, ale to přinesl život. Teď se cítím dobře a věřím, že je to zlé za mnou a vše je zase v pořádku," uzavírá Nálepková.