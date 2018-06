Světlana Nálepková krotila koně

Montyho zná prakticky celý "koňácký" svět. Je totiž mužem, který dokáže bez násilí a donucovacích prostředků zkrotit i ty nejvzpurnější koně. Metodě, kterou vyvinul, říká Join-Up (Napojení) a předvádí ji v rámci svého turné. Jenom v loňském roce ji zhlédlo přes dvě stě dvacet pět tisíc diváků.

V Ostravě se jich sešlo kolem pěti tisíc a Světlana Nálepková byla vybrána, aby všechny přítomné přesvědčila, že si tuto metodu může osvojit opravdu každý. Monty Roberts ji v ostravské ČEZ Aréně nechal krotit koně.



Jako Neználek na Měsíci

"O Montym jsem už slyšela, ale o metodě, kterou krotí koně, jsem nic nevěděla. Slíbili mi, že mi pošlou videokazetu, ale nedostala jsem ji do rukou včas, takže jsem do arény šla naprosto nepřipravená. Připadala jsem si jako Neználek na Měsíci," přiznává herečka.

Hned v úvodu prý Nálepková zažila pořádný šok. Původně si totiž myslela, že koně, na nichž bude Monty svou metodu demonstrovat, si přiveze s sebou. On však vyzval místní lidi, aby přivedli své problematické koně, a z nich si pak vybral čtyři, s nimiž se rozhodl pracovat. "Všichni to byli koně-šílenci. Každý měl jiný problém. Jeden na sobě nikdy neměl sedlo, druhý byl příliš bojácný, takže kolem sebe kopal a napadal lidi, dalšího nešlo dostat do vozíku. Ten poslední málem zbořil arénu, jak byl divoký.

Normálně by trvalo půl roku, než by je někdo zkrotil, ale Monty to s každým z nich skoulel během půl hodinky," vzpomíná herečka a zpěvačka.

Jak? Po dobrém a v naprostém klidu. Jedinkrát na ně nezvýšil hlas, nikdy je neuhodil (bič kategoricky odmítá). Pouze je proháněl po aréně sem a tam, zastavoval, nadbíhal jim a zvykal je na rušivé momenty. A během třiceti minut je měl tam, kde chtěl. "Ten kůň, co nechtěl do vozíku, se najednou procházel po manéži jako nějaká manekýna. Chodil s Montym tam a zpět a na hlavě měl ještě helmu, kterou mu dali majitelé, aby si neublížil. Tak divoký byl, než se dostal k Montymu," říká Nálepková.

Před svým vystoupením prý měla takovou trému, že se zavřela s dcerou Pepinou do šatny a snažila se natrénovat si show dopředu. "Byl na nás opravdu legrační pohled. Protože já jsem dělala koně a Pepina za mnou pobíhala jako krotitelka. Kibicovala mě a já se snažila ty povely zapamatovat. Něco už jsme o tom věděly, protože jsme za sebou měly zkoušku v aréně, ale stejně se mi pak před lidmi podařilo koně ovládnout až na třetí pokus." To, co si z vystoupení odnesla, nebyl jenom silný zážitek, ale i praktické poznatky. Například, že přímý pohled koni do očí znamená - Jdi pryč.

Monty se vrátí

Monty Roberts se snaží svou metodou dokázat, že násilí není dobrým řešením ani pro lidi, ani pro zvířata. K práci ho dovedla osobní zkušenost. Do svých dvanácti let prý utrpěl několik desítek zlomenin, které mu způsobil vlastní otec. U koní byl odmalička a ve třinácti letech zahájil první sedmileté pozorování chování divokých mustangů, což mu dovolilo odhalit neobvyklý systém komunikace mezi koňmi. O ten se nyní dělí s celým světem.

Monty své poznatky převádí také do mezilidských vztahů, aplikoval je i u prestižních světových firem při vytváření jejich personální politiky. Jeho znalosti psychologie byly oceněny i u CIA, která mu věnovala certifikát za spoluúčast na výzkumu detektoru lži. Jeho programy jsou využívány při práci s mládeží (sám s manželkou vychoval třicet nevlastních dětí a tři svoje) a koně trénované v jeho středisku Flag is Up jsou šampioni uznávaní na celém světě.

Do české republiky se Monty Roberts slíbil brzy vrátit. Svou příští show by rád předvedl v Praze.