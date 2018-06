VIDEO: Nálepková ukázala vnuka a promluvila o roli staré prostitutky

"Moc si to užívám. Všichni mi říkali, že to bude krásné, moc jsem jim nevěřila, ale teď musím přiznat, že měli pravdu. Užívám si to i proto, že jsme teď s dcerou Pepčou spolu. Jak můžu, tak jí pohlídám, tak je bezva, že malého vidím každý den," přiznala na kameru iDNES.cz Světlana Nálepková.

Dceři Josefíně do výchovy příliš nemluví. A když už, tak jen z důvodu předání rady zkušené matky. "Snažím se jí pomoci maximálně radou, ale spíš to nechávám na ní, protože je rozumná a možná i rozumnější než já, takže přesně ví, co má dělat," míní Nálepková, jež sama přistupovala k výchově velmi liberálně.

"Jsem takový demokrat, a to jak na děti, tak na lidi kolem sebe i na partnery. Pepča měla vždycky volnost a nikdy toho nezneužila, což bylo skvělé."

Vnuk Světlany Nálepkové Michal

Kromě babičkovských povinností žije Světlana Nálepková i novou hrou Zlatý časy v Divadle Radka Brzobohatého. Představení je pojednáno jako úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích mravů, které nepřestal bavit život a které stále mají co dávat a čemu se učit.

"Je to hra o původně nejstarším řemesle, ta hra je navíc napsaná hodně rozhlasově, tak jsme na tom museli hodně pracovat i během zkoušek. Nejhorší je, že hrajeme sedmdesátileté paní, což bylo složité najít fyzické prostředky, jak trochu podpořit ten věk. Ale je to moc fajn práce," uzavírá Nálepková.