Světem hýbou sexsymboly

DEJTE HLAS SVÉMU

SEXSYMBOLU



Co musí mít lidé, o kterých se mluví jako o sexsymbolech? To, co vyhledavači modelek nazývají faktor X. Prostě: Něco! Není to nutně krása na první pohled. Spíše zvláštní kouzlo.

A proto pozor: nepleťme si to s nejrůznějšími žebříčky nejhezčích lidí. Všimněme si, že jako sexsymboly se často objevují třeba starší muži, které by si málokdo dovolil označit jako hezouny.

Příklad? Jack Nicholson - pán v letech, neatletické postavy, podivně se šklebící. Anebo Gérard Depardieu, muž s mnoha kilogramy navíc a s nosem boxera, který se v některých filmech motá jako slon. A vidíte - je spousta žen, které tyhle herce zbožňují. A o jiných pohrdavě říkají: Takový hezounek...

Bylo to tak i dřív. Belmondovi se posmívali, že nemůže hrát milostné scény, protože se do něj nemůže žádná kráska zamilovat. Omyl! Právě Jean-Paul Belmondo se stal v šedesátých letech jedním z nejpřitažlivějších mužů světa.

Kdo se stává sexsymbolem?

Idoly minulosti:

Marilyn Monroe

Elvis Presley

Liz Taylorová

James Dean

Marlene Dietrichová

John F. Kennedy

Brigitte Bardotová

Jean-Paul Belmondo

Sophia Lorenová

Marlon Brando

Především ten, kdo se objevuje ve filmu či v televizi.Právě televizní vysílání a rozmach reklamy tenhle kult značně podpořily. Zatímco dříve bývaly idoly vlastně jen filmové hvězdy, teď jsou centrem obdivu i sportovci, zpěváci, moderátoři, politici.

Padesátá léta... Tisíce dívek po celém světě se odbarvují na blond a češou jako Marilyn Monroe, tisíce mužů si vystřihují z časopisů její obrázky. Ano, to je přesně ten typ ženy, o které si leckdo pomyslí: Panebože, té to kouká z očí. Kdyby se dělala anketa o největší sexsymbol všech dob, možná by vyhrála.

Právě v její éře se však začíná mnohé měnit.

Objevuje se John Fitzgerald Kennedy.

Mladý, hezký, výřečný politik se stává oblíbencem mladých Američanů. Muži chtějí být jako on, ženy chtějí muže jako on. Umí ze svého charismatu těžit a stává se něco nevídaného: mezi světovými sexsymboly se poprvé objevuje politik.

"Kult idolů a sexsymbolů je odrazem rychlého a konzumního stylu života. Lidé si rádi prohlédnou fotky hezkých tváří, tudíž vznikají stále nové žebříčky a ankety krásných osobností," říká Ondřej Pýcha, který fotí známé osobnosti a je dvorním fotografem zpěvačky Lucie Bílé.

České sexsymboly ALENA ŠEREDOVÁ, modelka

Nedávno se nechala vyfotit bez podprsenky na titulní stranu italského časopisu.

ROMAN ŠEBRLE, desetibojař

Největší krasavec mezi českými sportovci, hlavně díky svalnaté postavě.

LUCIA BORHYOVÁ, moderátorka

Blond vlasy a vyzývavé výstřihy. Také proto je nejoblíbenější ženou Novy.

TOMÁŠ HANÁK, herec

Populární herec často vítězí v anketách o nejkrásnějšího českého muže.

MARKÉTA HRUBEŠOVÁ, herečka

Ve filmech bývá často vidět nahoře bez, mužům se líbí její dlouhé zrzavé vlasy.

PATRIK BERGER, fotbalista

Idol pro své dlouhé vlasy, v reklamě na spodní prádlo se svlékl do půl těla.

KAROLINA KURKOVÁ, modelka

V devatenácti letech je jednou z nejžádanějších světových modelek.

JIŘÍ BARTOŠKA, herec

Elegán s cigaretou a někdy i jemně zarostlou tváří. Šéf filmového festivalu.

IVA KUBELKOVÁ, modelka

Pózuje odvážně, ale spíš ve spodním prádle. Bývalá přítelkyně Jaromíra Jágra.

KATEŘINA BROŽOVÁ, herečka

Dlouhé blond vlasy, vysoká štíhlá postava. Pro mnohé muže je ideálem krásy.

Další uznávaný fotograf českých celebrit, Jakub Ludvík, tvrdí: "To, jak dotyčný vypadá, není zas tak důležité. Lidé by zírali, kdyby viděli své idoly odlíčené. Tyhle sexsymboly jsou výsledkem práce nejen vizážistů, ale i desítek manažerů, kteří kolem nich vytvářejí rozruch..."

No dobře, ale že by na tom dotyčném vůbec nezáleželo? "Ale ano, jde o štěstí a také o ctižádostivost. Řada lidí by totiž vůbec na takový styl života neměla žaludek."

Shodnout se na tom, kdo patří mezi největší sexsymboly, samozřejmě není lehké.

Jména, která nyní letí, jsou kolikrát jména jen pro mladší generaci. Padesátiletí pánové jednoznačně křičí: Brigitte Bardotová, čtyřicetiletí: Julia Robertsová. Dámy: Pierce Brosnan, Richard Gere, George Glooney! A jejich dcery: Takové vykopávky!

Dnes je takový výběr těžší už proto, že kandidátů je mnohem víc.

Třeba sportovec by kdysi dělal nejvýš tak reklamu na kopačky nebo tenisovou raketu. Teď se na nás z novin a billboardů valí úhledný Andre Agassi s reklamou na mobily, usměvavý Patrik Berger s kampaní na spodní prádlo a napomádovaný David Beckham s reklamou na všechno.

Nikdo nemůže popřít, že ti všichni mají určité osobní kouzlo.

10 sexsymbolů současného světa

DAVID BECKHAM, 28 let, fotbalista z Velké Británie: Hezoun, pro někoho příliš zženštilý, idol žen i gayů. Miliony mužů se oblékají a nechávají stříhat podle něj: ať má kohouta ve stylu punk, je dohola, nechá si uplést copánky nebo narůst dlouhé vlasy. Má sladký úsměv, a navíc rád vypráví, jak miluje manželku a své dva syny.

KYLIE MINOGUEOVÁ, 35 let, zpěvačka z Austrálie: Vyzývavá, provokativní, stále mladá, krásně oblékaná. Její písně a klipy jsou nabité sexem, a když začne tančit, mužům se tají dech. Měří jen 155 centimetrů, a právě proto je tak půvabná. Její šaty toho příliš nezakryjí a terčem obdivu jsou hlavně její kraťounké sukýnky.

BRAD PITT, 40 let, herec z USA: Krasavec s vysportovanou postavou. Jednou vypadá jako malý kluk a podruhé má vizáž drsňáka. Vlasy mívá krátké i dlouhé, tvář oholenou i zarostlou. V roce 1994 byl zvolen nejvíc sexy mužem světa. I dnes dámy čekají, až se ve filmech objeví do půl těla...

HALLE BERRYOVÁ, 37 let, herečka z USA: Sametová kráska. Mnoho mužů si oblíbilo nového Jamese Bonda právě kvůli ní. Když magazín People naposledy sestavoval svůj žebříček krásy, vybral si právě ji na titulní stranu. A to něco znamená! Ve výběru je posedmé, v roce 1986 byla ve finále Miss USA.

RICHARD GERE, 54 let herec z USA: Proč je sexsymbolem: Romantik, zachránce zkažených žen. Navždy zůstane bohatým princem z filmu Pretty Woman, o kterém sní ženy všech generací. Takového jednou potkat... Žádný mladý, sladký a svalnatý hezounek, ale šaramantní zralý muž s šedivými vlasy a obrovským charizmatem.

PAMELA ANDERSONOVÁ, 36 let, herečka z USA: Blondýna s výstavním poprsím. Už v roce 1990 se stala dívkou měsíce února časopisu Playboy. O jejích ňadrech se vyprávějí báje, a to přesto, že si z nich před pěti lety nechala odstranit silikon. Mnohým přijde umělá a mimochodem: vlasy má od přírody hnědé.

JOHNNY DEPP, 40 let, herec z USA: Drsňák, zanedbaný pohodář, ale i vzorný otec. Vypadá, že se nečeše, že o sebe nedbá, a také ve filmech nehraje žádné slušňáky. Střihoruký Edward, Čokoláda, Piráti z Karibiku... Americký magazín Empire ho dokonce zařadil mezi nejvíc sexy hvězdy filmové historie.

JENNIFER LOPEZOVÁ, 33 let, herečka a zpěvačka z USA: Kráska s exotikou v těle. Její rodiče se sice potkali v USA, ale oba jsou původem Portorikánci. Na jejím temperamentu je to znát. Jennifer výrazně změnila pohled na ženskou krásu: se svými plnými tvary začala být mnohem oblíbenější než vyzáblé modelky.

PRINC WILLIAM, 21 let, následník trůnu z Velká Británie: Nejoblíbenější postava britské královské rodiny. V mnoha směrech připomíná matku Dianu, má krásný úsměv, působí nezkaženě, dětsky, ale přitom ušlechtile a vznešeně. Dívky po celém světě mají v pokojích jeho plakáty a Britové by ho rádi viděli jako nástupce Alžběty II.

ANNA KURNIKOVOVÁ, 22 let, tenistka z Ruska: Největší sportovní sexbomba posledních let. Nikdy nevyhrála žádný turnaj, ale na jejích zápasech bývalo plno. Půvabná tvářička, dlouhý blonďatý cop a krásná postava. Látkou na oblečení nikdy neplýtvala, takže při hře bylo leccos vidět. Její největší sláva je pryč.

Kdo je pro vás sexsymbolem a proč?



Jana Paulová, herečka: Úplně jednoznačně Jack Nicholson, ten mě bere ze všech nejvíc. Je zábavný a na první pohled z něj něco vyzařuje. Na hezouny jsem nikdy nebyla.



Josef Carda, herec: Napadá mě modelka Daniela Peštová. Ta se mi líbí, navíc je Severočeška jako já. To je vůbec zajímavé, na severu Čech se rodí takové krásné holky... Karolína Kurková je taky od nás.



Sára Saudková, fotografka: Marlon Brando, bez ohledu na to, kolik mu je. Není to seladon, ale chlap. Když si vzpomenu na Poslední tango v Paříži... Pak taky Johnny Depp a Robert De Niro.



Miroslav Plzák, psychiatr: Mně se vždycky líbila italská herečka Monica Vittiová. Akorát mě zklamala, že má hrubý hlas, když jsem ji poprvé slyšel v nedabovaném filmu.



Andrea Verešová, modelka: Paul Newman. Má krásné oči a charizma. Dřív se mi hrozně líbil Tom Cruise, ale když jsem zjistila, že měří metr sedmdesát, mé ideály padly.

ČTĚTE TAKÉ :

CHVÁLA SEXSYMBOLŮ