Svět módy láká Bushovy dcery

Šéf módní společnosti Dave D'Orazio v oficiálním prohlášení uvedl, že bez ohledu na to, zda George Bush bude nebo nebude na podzim podruhé zvolen do Bílého domu, pro svět módy by prý děvčata byla skutečnou výhrou.

V širší rodině zřejmě nejslavnějších dvaadvacetiletých dvojčat Spojených států by účinkování na přehlídkových molech nebylo ničím novým. Sestřenice prezidentových dcer Lauren Bushová si už přehlídkový svět s úspěchem vyzkoušela a stala se dokonce přední modelkou firmy Tommy Hilfiger.

Dvojčata Barbara a Jenna se narodila 25. listopadu 1981 a křestní jména dostala po svých babičkách. Dívky se dlouho držely stranou pozornosti médií, ale poté, co dokončily vysokou školu, se zapojily do prezidentské kampaně svého otce.

Po promoci na Yaleově univerzitě se chce nyní Barbara podílet na programu, který se věnuje ve východní Evropě a Africe dětem nemocným AIDS, zatímco Jenna, která promovala na Texaské univerzitě, chce učit.