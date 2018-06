Karolína Kurková jásá, její svěřenkyně vyhrála reality show

Vítězka porazila dalších 11 dívek a získala lukrativní zakázku na kampaň americké kosmetické značky Ulta Beauty.

"Vstoupila jsem do modelingového průmyslu a jsem opravdu nadšená. Chci, aby mě lidé milovali proto, jaká jsem, aby je zaujal můj příběh, odkud pocházím a uznávali mě jako podnikatelku. To je úžasné," řekla Devyn Abdullahová magazínu Time.

"Být svobodnou matkou a mít čtyři zaměstnání předtím, než jsem šla do show, každá svobodná matka si umí představit, jak těžké to je. Bylo mi souzeno být modelkou a také matkou, tak proč to prostě nedělat? Show The Face mi s tím rozhodně pomohla."

Česká topmodelka Karolína Kurková vybírala v televizní show modelku spolu s Naomi Campbellovou a Coco Rocha. Trio supermodelek mělo své vlastní týmy a začínající modelky provedlo přes svět castingů a prvních společenských akcí. Došlo také na hádky mezi porotkyněmi.

"Naomi Campbellová mě nazvala idiotem. Lapám po dechu. Myslím, že mě začíná mít ráda," napsala Kurková na své facebookové stránce ještě 13. března.

Z výhry své svěřenkyně měla radost. Devyn nyní musí co nejlépe využít nabídnutou příležitost.

"Modelky to mají v současné době stále těžší. Musíte být vždy o krok napřed. Musíte být opravdu zvláštní a jedinečné. Modelky toho dělají stále víc a víc: hrají, účinkují v televizních show, fotí, moderují, což si myslím, že je skvělé. Musíte pokračovat v růstu a být na sebe náročné," dodala rodačka z Děčína.