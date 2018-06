Svěrák je nedoceněný, tvrdí Svěrák

Už jako malý kluk vyráběl Svěrák z pecek vkusné košíčky, pomocí rukou a nástrojů dovede udělat spoustu pěkných věcí i dnes. Jenže kvůli pracovním povinnostem mu na jeho největší hobby moc času nezůstává. Přitom by řemeslu rád věnoval víc času, protože si při něm nejvíc odpočine.

"Letos o prázdninách jsem spároval na chalupě staré zdi. Je to bezvadná práce. Dělal jsem to několik dnů a hrozně mě to baví. Připadá mi to jako práce umělecká," prozradil. Malta, nebo podle jeho slov spíše hlína ve stěnách, byla už zpráchnivělá, a tak si rozdělal řídký beton a alespoň chvíli se věnoval svému koníčku.

Nepodařených výsledků vlastního kutilství má Svěrák prý celou hromadu. "Stavěl jsem zdi, které jsou ale křivé. Mám je dodnes. Když k nám přijde návštěva, tak se na to jednoduše neupozorňuje," přiznal se herec.

Největší radost mu ovšem udělala klenba, kterou si také sám postavil. "Těšil jsem se hlavně z toho, že nespadla a zůstala stát," zasmál se upřímně.