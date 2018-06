Křty malých princezen: Švédsko slaví, Dánsko to má už za sebou

Těsně před křtem následnice švédského trůnu královský dvůr zveřejnil oficiální portrét malé princezny, jejíž celé jméno zní Estelle Silvia Ewa Mary. Princezna Victoria a její manžel Daniel Westling na fotce pózují s tříměsíční dcerou, kterou čeká křest v kapli královského paláce ve Stockholmu.

Na obřadu se poprvé oficiálně po boku královské rodiny představí i přítel princezny Madeleine, finančník Chris O'Neill. Sestra princezny Victorie s ním chodí už rok a společně žijí v New Yorku.

Švédský král Carl Gustaf také souhlasil, aby si jeho syn princ Carl Philip přivedl přítelkyni, modelku Sofii Hellqvistovou.

"Je to důkazem toho, že král je oficiálně uznává jako členy rodiny. To se ve Švédsku zatím nikdy nestalo. Dříve musel být někdo zasnoubený s členem královské rodiny, aby mohl být přizván na oficiální událost," řekl pro portál The Local královský komentátor Roger Lundgren.

Křest princezny v Dánsku

Zatímco švédska princezna Estelle má křest v úterý, v Dánsku to stihli už o víkendu. Čtyřměsíční dcera prince Joachima a jeho manželky Marie byla pokřtěna v neděli v městečku Møgeltønder a dostala jméno Athena Marie Françoise Marguerite. Na obřadu byl i dánský korunní princ Frederik s rodinou.

Malá princezna měla šatičky krémové barvy z jemné švýcarské vlny a sukýnku z růžového hedvábí. Navrhl je dánský designér Henrik Hviid. Malá princezna měla šest kmotrů.