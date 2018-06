Švédská princezna Victoria si vzala muže z lidu, agentury ohlásily bojkot

Princeznu chce na trůn pouhá třetina lidí

Třetina Švédů (32 procent) si přeje, aby švédská princezna Victoria vystřídala na trůnu svého otce Carla XVI. Gustafa. Král by podle nich měl příští rok 30. dubna, kdy dovrší 65 let, "odejít do důchodu" a přenechat trůn své dceři. Polovina dotázaných si oproti tomu přeje, aby král v čele země zůstal.

Monarcha, který panuje od 15. září 1973, v několika rozhovorech uvedl, že vidí panování jako celoživotní úkol a nemá v úmyslu odstoupit.

Princezna Victoria je ale dlouhodobě nejoblíbenějším členem královské rodiny.