Princezna Madeleine miluje seriály o Alžbětě II. i Kravaťáky s Meghan

Seriál The Crown o životě britské královny Alžběty II. a Kravaťáci, ve kterých hrála i snoubenka britského prince Harryho (33) Meghan Markle (36). To jsou nejoblíbenější televizní pořady švédské princezny Madeleine. V exkluzivním rozhovoru pro pánský módní časopis King to prozradil Christopher O’Neill.

Princezna Madeleine je sedmá v nástupnictví na švédský trůn a zajímavostí je, že je také příslušnicí linie následnictví britského trůnu, protože její otec Carl XVI. Gustaf (71) je prapravnuk britské královny Viktorie.

Madeleine je členkou několika charitativních organizací. S manželem mají tři děti, princeznu Leonore (4), prince Nicolase (2) a princeznu Adrienne, která se narodila 9. března 2018.

Bankéř, který se s dcerou švédského krále seznámil v USA a vzali se ve Stockholmu v červnu 2013, také promluvil o jejich společném životě.

„Potkal jsem ženu svého života, ženu, kterou miluji. Ale je jasné, že být manželem princezny má i své stinné stránky. Samozřejmě mi to komplikuje život, a to v mnoha ohledech. Nemám ani trochu chuť být známý a slavný. A nepřináší mi to žádné výhody ani v mém profesionálním životě. Prostě se to stalo a já jsem do Madeleine blázen. Takže jsem se nakonec naučil s tím vším žít,“ řekl O’Neill, který se ještě před svatbou vzdal možnosti mít šlechtický titul a zůstal pracovat v bance.

Manžel princezny přiznal, že mu pořád trochu vadí média a jejich neustálé sledování a neopodstatněná kritika královské rodiny.

„Stává se, že někdy čtu v novinách narážky na to, že moje žena nezastává dobře roli švédské princezny. To mě vždycky rozčílí. Ona totiž někdy ve svých projektech vůbec nepoužívá svůj královský titul, nevystupuje pod ním. A tak hodně z její práce není tolik na očích a média si toho nevšimnou. A proč by taky měla? Vždyť ona se tomu sama snaží vyhýbat,“ řekl.