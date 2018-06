Švédská princezna Madeleine následuje sestru. Bude se vdávat

"Dnes, 11. srpna 2009, oznamujeme zásnuby Její královské výsosti princezny Madeleine a pana Jonase Bergströma," sdělil královský palác v krátkém komuniké.

Informaci o chystané veselce vypustil do světa poté, co král získal souhlas švédského parlamentu, jak to žádá švédská ústava.

Zajímavostí je, že jméno třicetiletého ženicha není v zemi příliš známé. "V rádiu jsme provedli průzkum, kdy jsme se posluchačů ptali, kdo je Jonas Bergström. Ze všech volajících věděl správnou odpověď jen jeden," řekla Pamela Anderssonová z časopisu Queen.

Dodala však, že pochází z "dobrých poměrů" ze Stockholmu. Práva studoval v Londýně, zkušenosti poté sbíral v New Yorku, kde se s mladou princeznou také seznámil.

Sedmadvacetiletá Madeleine Thérese Amelie Josephine má dva sourozence: korunní princeznu Victorii Ingrid Désirée a prince Carla Philipa Edmunda Bertila. V nástupnickém pořadí na trůn je na třetím místě.

Jedenatřicetiletá princezna Victoria oznámila 24. února svůj sňatek s pětatřicetiletým podnikatelem Danielem Westlingem, bývalým sportovním trenérem. - čtěte Švédská princezna se zasnoubila, svatba bude příští rok

Datum jejich svatby je stanoveno na červen příštího roku, Madeleine by se tak mohla vdávat až na podzim nebo v zimě příští rok, míní Anderssonová.