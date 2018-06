V královském paláci straší, prozradila švédská královna Silvia

„Je tu spousta historie. Máme tu malé přátelé, duchy. Všichni jsou velmi přátelští, ale někdy máte pocit, že nejste úplně sami. Je to opravdu vzrušující, ale nemusíte se bát. Přijďte to zažít sami. Když se setmí, je to napínavé. Představte si, co by mohli vyprávět,“ prohlásila manželka krále Carla XVI. Gustafa.

Drottningholmský palác býval letním sídlem panovníků a od roku 1981 je soukromou rezidencí švédské královské rodiny. Král s královnou obývají jižní křídlo.

Kromě královny na duchy věří i králova starší sestra, princezna Christina (73).

„V tom domě je spousta energie. Bylo by divné, kdyby se to nějako nezhmotnilo. O starých domech se říká, že tam žijí duchové. V těch domech lidé žili po staletí. Energie zůstává,“ míní princezna.

Stavba Drottningholmského paláce začala v roce 1691. Jeho součástí je i vlastní muzeum a divadlo z 18. století. To je jedním ze dvou dosud funkčních barokních divadel, tím druhým je zámecké divadlo v Českém Krumlově. V zámeckém parku se symetrickými zrcadlovými architektonickými prvky se nacházejí manýristické sochy od Adriana de Vries z Valdštejnské zahrady na Malé Straně v Praze, které si Švédové odvezli jako válečnou kořist.

Švédská královna s princeznami na recepci v roce 2015: