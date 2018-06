Mám tu nejlepší práci na světě, říká korunní princezna Victoria

„Myslím, že v takové roli je důležité naslouchat, abyste uměli přepnout z jedné věci na druhou. Ve své práci neustále potkávám spousty lidí a reprezentovat Švédsko je důležitý úkol,“ řekla princezna Victoria švédskému listu Expressen.

Korunní princezna plní své královské povinnosti také na nejrůznějších zahraničních cestách. Neodradí ji ani zlomená noha, s níž na začátku roku navštívila Německo, odkud pochází její matka, královna Silvia. Neustálé cestování může být vysilující, ale Victoria na každé akci září a nešetří úsměvy. Jak se princezna udržuje ve formě?

„Neexistuje žádný trik. Člověk musí mít rád to, co dělá. Toto chci dělat a je to ta nejlepší práce na světě,“ dodala.

Korunní princezna Victoria patří do generace „mladé modré krve“. Na trůn si nejspíš ještě počká. Zatímco v Nizozemí, Španělsku a Belgii panovníci abdikovali a přenechali trůn mladým princům, Velká Británie, Dánsko, Norsko a také Švédsko mají pořád vladaře ze „staré gardy“.

Král Carl XVI. Gustaf se stal následníkem švédského trůnu už jako tříletý v roce 1950, po korunovaci svého dědečka. Princův otec zemřel devět měsíců po chlapcově narození v roce 1947. O jeho smrti se Carl Gustaf dozvěděl, až když mu bylo sedm let.

Oficiálně na trůn tedy usedl v roce 1976 po smrti dědečka. To už čtyři roky chodil s Němkou Silvií Sommerlathovou, kterou poznal na olympiádě v Mnichově, kde pracovala jako tlumočnice. Svatba byla až po jeho korunovaci. Kdyby si totiž ještě coby princ vzal neurozenou dívku, přišel by o nárok na trůn. Tento zákon ovšem platil jen pro prince, nikoli pro vládnoucího monarchu. Den před jejich svatbou měla ve švédské televizi premiéru píseň švédské kapely ABBA Dancing Queen.