Švédové si nemusí dělat starosti s odpadem

Majitelé zahrádek ve Švédsku nemají problém s odpadem, který zůstane po každém větším úklidu zahrady. Prořezané větve, trávu, plevel, nepotřebnou zeminu, ale i odpad z domácnosti mohou zdarma odložit v některé z mnoha sběren odpadu. Kdo přijede autem do sběrny v Jakobsbergu, dvacet kilometrů od metropole, musí se nejprve rozhodnout, zda se vydá vpravo, na Kompostovatelné, nebo vlevo, směrem na Nekompostovatelné. Pokud zahne doprava, za chvíli narazí na další rozcestí Drobný odpad - Hrubý odpad. To proto, že listí a trávu lze odložit přímo do kompostovačů, zatímco větve musí nejprve projít štěpkovačem, který je rozdrtí nadrobno. Směr na Nekompostovatelné zvolí ten, kdo se chce zbavit odpadu z domácnosti. V tom případě má na výběr šestnáct různých kontejnerů, do nichž může odložit lednici, televizor, baterie, sádrokarton, železo, barevné kovy, plast... Aby na skládce zbytečně neskončily věci, které ještě fungují, je tu i místo, kam je možné odložit funkční spotřebiče. Našince tu překvapí i zdánlivě drobný detail - kontejnery jsou v úrovni silnice. Člověk tedy nemusí náklad zvedat nad hlavu, aby jej vysypal, ale autem vjede na vyvýšenou rampu, odkud odpad jednoduše spustí do kontejneru pod sebou. Ještě jedna maličkost: ve Švédsku i skládka musí být uklizená, proto pořádek kolem kontejnerů neustále udržují dva muži. To vše je zadarmo. Za odpad platí pouze firmy.