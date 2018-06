Svědomí se nakonec vždycky prosadí

Ano. Najednou jim dochází, že život byla příležitost, úkol, který více či méně využili, naplnili. Uvědomují si, že nadělali spoustu dobrého a zlého. Bilancují. Proto je tak špatné starat se jen o tělo a nechat lidi v těchto nejistotách. Všichni se chtějí ujistit, že nežili zbytečně, že jim okolí odpustilo, že se okolí dozvědělo, že oni odpustili jim...Ne, svědomí se vždycky prosadí. Jenom o tom lékaři ani nevědí. Pojem svědomí se na žádné lékařské fakultě neobjeví, to vím, protože tam mám semináře. A když na nemocniční pokoj přijde velká vizita - jako karavana bílých plášťů, v rohu se krčí pacient, nezkušený mladý lékař automaticky usoudí na depresi, naordinuje antidepresivum a diví se, že mu to nefunguje. Bodejť, na výčitky svědomí nefungují ani antidepresiva, ani opiáty. Kdyby se ten lékař u pacienta zastavil večer, ve svetru, sedl si k němu, jednal s ním jako s člověkem, tak se dozví, že to, co vypadá jako deprese, jsou výčitky svědomí.Určitě ano. Jakmile si uvědomuje chyby, je na nejlepší cestě si je přiznat, a jakmile toho lituje, pak je to dobré, neboť lítost smaže vinu. Následky ne, to ne. Ale ještě může něco napravit - sebe, vztahy, může dát příklad těm okolo, že takhle ne.Je to častá otázka. Odpovídám na ni: Já nevím. A ti lidi to berou. Neztrácím důvěru, když přiznám, že nejsem ani všemohoucí, ani vševědoucí. My s těmi lidmi mluvíme, pomáháme jim hledat odpovědi. Někdy je nemoc přímý trest, jako třeba u letitého kuřáka čtyřiceti cigaret denně rakovina plic, ale ani tak nám nepřísluší něco takového říkat. Někdy ta odpověď musí vyplynout z celého života, někdy se ukáže ten důvod až na věčnosti. Když po autonehodě umřela moje sestra, nechápala jsem proč - ale ovlivnilo to celý můj život, možná proto dnes dělám to, co dělám, dneska vím, že se to zúročilo. Kdyby se mi teď stalo něco strašného, zase nebudu v tu chvíli vědět proč, ale vím, že později to třeba pochopím.Víra poskytuje velkou pomoc jen člověku, který jí opravdu žije. Dovede obvykle lépe zvládat utrpení, někdy ho dokonce dokáže proměnit v hodnotu pozitivní. Ale všem je společná jiná otázka - právě to prožití života, splnění úkolu. I ten, kdo se nepokládal za věřícího, ale řídil se svým svědomím, odchází většinou klidně, důstojně. A může to být i mladý člověk. Zatímco starý člověk, který má za sebou špatný život, umírá v zoufalství, trápí ho výčitky a není schopen třeba ani litovat. Ten, kdo si život jenom užíval, jenom konzumoval, pak při prvním utrpení páchá sebevraždu, žádá eutanazii - umí konzumovat a nic jiného.Měli jsme v hospici v Červeném Kostelci nemocného, považoval se za ateistu, byl to velký komunista. Máme v pokojích křížek nad dveřmi, chtěl ho dát pryč a místo toho Gottwalda. Nabízet mu kapli se nikdo ani neodvážil. Pak se ukázalo, že měl velmi zbožné rodiče, kteří ho dali proti jeho vůli do kněžského semináře. On odtamtud utekl a velmi se zatvrdil. V hospici k němu jednou přišla sestra, která o tom nevěděla, a nabídla mu faráře. On řekl: Teď ne. Ale pak dodal: Až bude hůř. Lidi v posledním stadiu života zrají, mění se. Když se stav toho pacienta hodně zhoršil a bylo jasné, že je to otázka dnů, šla jsem za ním a na rovinu mu řekla: Říkal jste, až s vámi bude zle... A já si myslím, že už by se to nemělo odkládat. A on: Tak mi ho zavolejte...Řekla bych to takhle: Určitě se nestalo, že by někdo vstoupil do hospice a odcházel stejný. Ovlivní to každého - ať jde o pacienty, kteří se pak vracejí domů, o příbuzné nebo o personál či dobrovolníky.