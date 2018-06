Švédka přišla o kůži po alergické reakci, teď jí znovu narostla

Mladou Švédku postihla potenciálně smrtelná toxická epidermální nekróza, která zachvátila celé její tělo. Následky byly děsivé. Evě začala odpadávat kůže.

Vše začalo, když bylo dívce patnáct let a trávila prázdniny na venkově. Dostala teplotu, a tak jí příbuzní poradili, ať si vezme paracetamol, který se v Česku vyrábí a prodává pod obchodním názvem Paralen.

Kombinace viru a léku však způsobila reakci, kterou nikdo nemohl předpokládat. Druhý den se dívka probudila s kůží pokrytou boláky a byla převezena do univerzitní nemocnice v Linköping, kde ji přijali na oddělení popálenin.

Lékaři jí okamžitě dali morfium proti bolesti a začali promazávat obličej a hruď. Když ale kontrolovali její oči, kousky kůže jim zůstávaly na prstech.

Během dalších let ztratila Eva Uhlinová většinu kůže svého obličeje. Kůže jí slezla i na hrudi, rukou, zádech a břiše. Dívce vypadaly nehty na rukou a nohou, řasy i část vlasů.

"Bylo to, jako když mi něco leze pod kůží. Byla jsem v totálním šoku. Jako v hororu. Nemohla jsem uvěřit, že se mi to děje. Paracetamol jsem vzala mnohokrát předtím a lékaři dosud nevědí, proč jsem měla na něj tak extrémní reakci," řekla deníku Daily Mail Uhlinová, která už se konečně zase poznává v zrcadle.

Reakce, jakou Eva Uhlinová měla na běžně podávaný lék, se projeví u jednoho člověka z milionu. Dvě pětiny lidí na toxickou epidermální nekrózu zemře. Mladá Švédka se ale uzdravila. Kůže jí znovu narostla a teď jí stačí užívat dvakrát denně oční kapky. Její pleť je citlivá na sluneční záření, jinak je ale noční můra pryč.

"Vždycky jsem byla pozitivní člověk a zakázala jsem si myslet na to, že by se moje kůže už neuzdravila," řekla Uhlinová, jejíž stav za prvních 48 hodin po příjezdu do nemocnice konzultovalo 15 lékařů bez jakéhokoli výsledku.

V nemocnici tehdy strávila měsíc a musela bojovat s hroznou bolestí, která ji nenechala usnout a sledovat, jak se její vzhled mění k horšímu.

"Dopad na mou psychiku byl hrozný. Styděla jsem se za to, jak jsem vypadala a nenáviděla kohokoli, kdo se na mě podíval," přiznala Uhlinová, jejíž rty byly v jeden čas tak poškozeny, že přirostly k sobě.

Přesto byla z nemocnice propuštěna a vracela se tam na pravidelné prohlídky. Musela svou nemocí projít a nechat tělo, aby se zotavilo. "Je to velmi neobvyklá nemoc. Kůže vlastně alergicky reaguje sama na sebe. Je to podobné popálenině, ale hojí se to lépe. V takovém stavu to musíte nechat proběhnout, protože zastavit se to nedá," řekl profesor Folke Sjvberg, který slečnu Uhlinovou léčil.

Eva uhlinová, která se teď živí jako servírka, měla štěstí, že se během své léčby vyhnula infekcím, které mohly její nechráněné tělo napadnout. To bývá totiž hlavní příčinou úmrtí lidí s tímto onemocněním.