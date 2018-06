Svěcený shodil zásluhou kuřecí diety osm kilo

"Budu hodně plavat a živit se jen plody moře, i když - není nad takový ´tatarák´...," zasnil se dobrovolný konzument kuřecího masa.Po návratu čekají na Jaroslava Svěceného a na muzikanty ze sdružení Virtuosi Pragenses dotáčky posledních dílů televizního projektu o slavných pražských houslích od 18. století po současnost.Hned v září odjede královéhradecký rodák, jehož největším vzorem je Leonard Bernstein, s klavíristou Petrem Maláskem a se sólisty Národního divadla Zdenou Kloubovou a Vratislavem Křížem na zájezd do Jordánska. Poté se - tentokrát již sám - přesune koncertovat do USA.Svěcný, kterého v poslední době velmi potěšil úspěch mladší dcery Julie v celostátní houslové soutěži, se snaží vnímat okolní svět z toho lepšího hlediska. "Jsem rozený optimista, nemám rád závistivé lidi a naopak miluji humor a dobrou náladu," svěřil se houslista.Vadí mu, že některým lidem právě smysl pro humor schází: "Moc mě například pobavilo, když mi při předávání Českých lvů pan Martin Zbrožek rozbil housle a hned druhý den mi volali z jedné pojišťovny, že je to ostuda a abych nebyl smutný, že mi je dodatečně pojistí..."