Svěcenému roste konkurence, na paty mu šlape dcera

"Já si rozhodně nemyslím, že jsem nejlepší houslista, jsou lepší a konkurence je potřeba. Julča mi dělá radost, hraje dobře. A to jsem jí housle zpočátku rozmlouval, v téhle branži to totiž není rozhodně jednoduché. Když jsem ale viděl, že jí to fakt baví a že tím žije, tak jsem jí v tom začal naopak podporovat," říká Svěcený.



Julie, jež studuje druhý ročník Konzervatoře, mu jeho podporu vrací, nedávno například získala první cenu na Mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga v oboru sólové housle. "Je to úspěch, stala se po čtyřiceti letech první houslistkou, která na mezinárodní soutěži v oboru sólové housle tuhle cenu dostala. Získává další laureátské vavříny na soutěžích a to je v pubertálním věku potřeba, obzvlášť to potěší a povzbudí. Doufám, že bude zanedlouho hrát líp než já, aby tu laťku zase posunula. Teď natočila první cédéčko a na něm je vidět, že na to má," míní houslový virtuos.

Sám hraje na housle od pěti let a ještě mu to nezevšednělo. "Dokud má člověk motivaci, vidí plné sály a zájem o nahrávky, je to ta správná droga, která člověka drží v jisté lajně. Jinak si myslím, že bych to nedělal, zpětnou vazbu publika zkrátka potřebuju."

Jeho dcera mu zahraje i na oslavě jeho životního jubilea 23. listopadu na Žofíně, kde se ke gratulantům přidá například Karel Gott, Gabriela Beňačková či Otakar Brousek.

Původně chtěl sice Svěcený své padesátiny slavit komorně, nakonec se ale nechal přemluvit k oslavě podstatně velkolepější. "Pozvu jak své kamarády a přátele, tak fanoušky, padesát je mi jenom jednou," směje se. "A když už jsem se rozhodl pro takovou oslavu, chci ji mít originální, nezapomenutelnou a s patřičnou atmosférou, jinak to nemá cenu. Proto mi Otakar Brousek, se kterým se znám třicet let, přijde třeba zarecitovat moji oblíbenou báseň. Převažovat bude klasika, ale s Karlem Gottem budu například hrát houslová sóla do věci, kterou máme oba na repertoáru. Organizaci si vzal na starost Petr Salava a pomáhá mi spousta kamarádů, tak doufám, že to dopadne dobře."



Půl století života mu podle jeho slov uteklo jako voda a kdyby věk nepřípomínalo datum, ani by mu nepřišlo, že už je na světě tak dlouho. Cítí se dobře i díky tomu, že pod vedením dietologa shodil v poslední době třináct kilo. Teď už dietu nedrží, ale nepřibírá. "Občas zhřeším, ale přestal jsem kupovat buchty, vdolky a koblihy, kterých jsem byl schopný sníst deset najednou. Když mám chuť na sladké, dám si čokoládu, ale hořkou. Jen před koncertem můžu mléčnou, protože při něm vydám hodně energie. Na Žofíně u mne čokoládu po kapsách určitě najdete," uzavírá s úsměvem Svěcený.