Svatopluka Beneše návrat do rodiště zklamal

17:24 , aktualizováno 17:24

Herec Svatopluk Beneš dokončil s režisérkou Alenou Činčerovou další díl cyklu televizních dokumentů Genus. Byl nadšen jejím filmovým pojetím svého portrétu, ale smíšené pocity zažíval při návratu do mnoha koutů spojených s jeho životem, které navštívil během natáčení. "Byl jsem dosti zklamán," řekl dvaaosmdesátiletý Beneš. "Měl jsem možnost navštívit rodiště i dům, kde jsem žil do patnácti let, než jsem odešel do Prahy na konzervatoř. Mé rodné město Roudnice nad Labem je sice celé renovované, ale z řemeslnických prací nekouká zrovna veliká péče," líčí smutně.