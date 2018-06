Svátky se budou možná v krajích lišit

Skutečnost, že v Česku je stále méně svátečních dnů než v zemích Evropské unie se možná brzy změní. Jejich počet se možná bude lišit i podle jednotlivých nově vzniklých krajů. "Je to docela zajímavý námět pro zastupitelstvo kraje Vysočina. Takové krajské svátky by se mohly stát významným faktorem ke stmelení kraje, zejména, pokud by zde například bylo více dnů pracovního volna než v jiných krajích," řekl internetovému deníku Regionalist hejtman kraje Vysočina František Dohnal. Například svátek Božího Těla, který připadl na minulý čtvrtek, je v okolních zemích dnem pracovního klidu, zatímco u nás tomu tak není.