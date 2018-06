Svatební tragédie: nevěsta se utopila poté, co se fotila v šatech

Tragický spád událostí se spustil v okamžiku, kdy mladá nevěsta pózovala ve vodě pod vodopády. Šaty jí ale ztěžkly natolik, že se neudržela na nohou a stáhl ji proud.

Podle kanadské stanice CTV se jedná o třicetiletou realitní makléřku Marii Pantazopoulosovou, jejíž facebookový snímek se nyní šíří celým světem.

Seržant Ronald McInnis z provinční policie v Québeku uvedl, že se tělo ženy podařilo najít po zhruba čtyřech hodinách. Policie původně informovala, že spadla z útesu do vodopádu, ale později tuto verzi událostí odvolala.

Žena se vdala 9. června. V pátek si chtěla do svatebního alba nechat přidělat fotografie v romantickém prostředí s malebnými vodopády Dorwin v Rawdonu severně od Montrealu. Pro fotografování si stoupla do vody, ale ta jí nasákla do šatů, které ji nakonec stáhly do proudu a ten ji strhnul, upřesnili policisté.

Fotograf a kolemjdoucí se ji snažili zachránit, ale kvůli váze jejích šatů se jim to nepovedlo. Dva z přítomných byli kvůli šoku hospitalizováni.