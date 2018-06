Svatební šaty pro kněžnu: nitě z platiny, křišťály a 2 500 hodin práce

Kameny a křišťály tvořily květinové vzory a celý model doplňovala dlouhá vlečka a jemně vyšívaný bílý závoj z dvacetimetrové hedvábné síťoviny. Výroba závoje trvala 100 hodin.

Monacký knížecí pár Charlene a Albert II.

Kníže Albert II. to měl poněkud snadnější. Oblékl si letní uniformu palácové stráže máslové barvy a na rukávech měl vyšívané dubové a olivové listy. Na přední části byly medaile - Řád svatého Karla, Řád rodu Grimaldiů a francouzský Řád čestné legie, které byly doplněny zlatými knoflíky s monogramem.

Monacká kněžna Charlene Grimaldiová a monacký kníže Albert II.

Družičkami Charlene Wittstockové, která svatbou získala titul monacká kněžna, bylo sedm děvčat ve věku kolem sedmi let. Pocházely z Monaka a šesti sousedních francouzských okresů. Oblečeny měly vyšívané taftové živůtky a pruhované taftové sukně se sametovými stužkami. Na hlavách měly slaměné klobouky s hedvábným lemováním a kromě toho měla každá sametový náhrdelník zdobený zlatým provensálským křížem jako dárek od ženicha.

Po církevním sňatku se monacká kněžna ukázala v dalších šatech od Armaniho. Byly z bílého hedvábného šifonu s výstřihem a vyšívanou čtyřvrstvou vlečkou.

Monacká kněžna Charlene Grimaldiová a monacký kníže Albert II. Monacká kněžna Charlene Grimaldiová a kníže Albert II. při pátečním civilním sňatku

Novomanželé chtějí podle nepotvrzených dřívějších zpráv jet na svatební cestu do Jihoafrické republiky. Obyvatelé Monaka od nich očekávají potomstvo a Charlene řekla, že by chtěla dětí hodně. Pokud by je neměli, přešla by nástupnická práva na děti Albertovy starší sestry princezny Caroline.

VIDEO: Svatba monackého knížete byla s velkou pompou posvěcena i katolickou církví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Albert má dvě nemanželské děti, které jsou z nástupnictví vyloučeny. Jen několik dní před svatbou se vynořily zprávy, že nevěsta si vše rozmyslila a chtěla odjet domů, protože se prý dověděla o jeho tajeném dalším dítěti. Knížecí palác to vše označil za lži. Přesto kníže Albert II. podstoupí otcovské testy (více čtěte zde).