Svatební šaty 2009: nejkrásnější nevěstou je miss Jandová

"Připadala jsem si jako princezna Sisi. Šaty mají šťávu, oba tituly jsou zasloužené," komentuje Jandová zisk titulů Svatební šaty roku 2009 a Designer Awards. Ve svatebním se ale zatím ještě úřadující Miss ČR ráda ukazuje jen na přehlídkovém mole. Na vdavky prý nepospíchá. "Na vdávání mám spoustu času. Rozhodně mě jako nevěstu v blízké budoucnosti neuvidíte."

Přední příčky žebříčku hodnot mladé krásky momentálně plní zcela jiné priority. Koncem října startuje již dlouho avizovaná soutěž Duety a hned v lednu se Jandová chystá do New Yorku. "Soutěže Duety se hodně bojím. Sice jsem kdysi zpívala ve sboru, zpěv naživo před kamerami a s hudebním doprovodem je naprosto o něčem jiném. Ale šla jsem do toho hlavně s tím, že se jedná o zábavnou show, tak se budu snažit mít to na paměti a zbytečně se nestresovat," zmiňuje a vzápětí upozorňuje na to, že má v Duetech tři nej.

"Jsem v této soutěži ze všech zpěváků profesionálů i zpěváků amatérů nejmladší, nejvyšší a mezi mnou a mým kolegou je největší věkový rozdíl," vypočítává. "Na výběr kolegy jsem měla velké štěstí. Petr Kotwald je skvělý parťák, rozumíme si, jako bychom byly stejné věkové generace."

Svatební šaty jen v rámci módní přehlídky chce prozatím oblékat také kolegyně Jandové Renata Langmannová. "Svatbě se nebráním, nikam ale nespěchám. S přítelem jsme teprve rok," říká.

Česká miss tentokrát oblékla šaty návrhářky Terezy Sabáčkové, které nakonec porota vybrala do TOP 5 z celkových dvaadvaceti přihlášených modelů letošního ročníku soutěže Svatební šaty roku. Takový úspěch zaznamenal kromě již zmíněného vítězného modelu také model Terezy Michálkové, který předvedla Diana Kobzanová, model Nadi Moravcové v podání Kristýny Lebedové a v poslední řadě model Soni Hlaváčkové, která představila bezkonkurenčně nejdražší šaty.

"Jejich cena dosahuje výše tří a půl milionu korun," prozradila návrhářka. "Šaty jsou zdobené diamanty a drahými kameny," doplňuje a s úsměvem dodává, že o tento model už projevila zájem jedna zákaznice ze Spojených arabských emirátů. Blyštivé šaty, ze kterých až přecházel zrak, získaly Cenu publika.

Pozornosti neunikly ani šaty Heleny Bedrnové, ve kterých zářila již vdaná Kateřina Konvalinka Průšová, či extravagantní červený model, který by byl u oltáře opravdovou raritou.

Večerem, který se nesl ve filmovém duchu, provázel Roman Vojtek. Ten byl sice ze všech krásných žen ve svatebních šatech unešený, pro něj ale zůstane nejkrásnější nevěstou jeho žena Tereza, kterou si vzal v létě.