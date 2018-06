Svatební noc Hrubešové? Fiasko!

Apartmá nesoucí název Domeček knížete Alexandra, v přízemí s obývacím pokojem a v patře s místností s manželskou postelí a vanou. Tak vypadalo místo, kde si měli novomanželé užít svoji svatební noc. Nebylo z ní ovšem nic. "Seděla jsem do tří do rána, David ještě o hodinu déle. Schválně bych nechala udělat průzkum, komu se podařila svatební noc. Každý, s kým jsem si povídala, to měl podobné jako u nás," přiznává se smíchem Markéta Kraus.

A to ještě dodržela zvyk, že nevěsta spí před svatbou mimo dům a manžel ji vidí až u oltáře. "V tomhle jsem konzervativní, měla jsem i to staré, nové, půjčené a modré. Jenom rozbíjení talířů, chomouty, házení svatební kytice a knedlíčkovou polévku jsme vynechali. Proto i ten čas, pátá hodina odpoledne. Pojali jsme to spíš jako party, na terase zámečku s výhledem byl raut, na zahradě byly postavené stany, bylo to uvolněné, milé. Kdo měl chuť, šel si zatancovat, kdo neměl, prošel se parkem," vypráví.

Druhé dítě až za rok

V Loučeni nebyli novomanželé poprvé, jezdili sem randit. Pro tohle nenápadné, ale kouzelné místo se rozhodli po delší úvaze. "Nechtěli jsme Karlštejn nebo Konopiště, kde za člověkem stojí dalších pět svateb. Tohle je daleko komornější místo, nebylo potřeba z něj nikam přejíždět a hlavně jsme to chtěli pod širým nebem. Líbilo se nám tady už tenkrát, asi dvakrát jsme tady byli v začátcích našeho vztahu na výletě v parku a v zámeckém hotelu. Když jsme se dozvěděli, že park zrekonstruovali a 7. července otevřeli, bylo rozhodnuto," vysvětluje volbu místa stvrzení pětiletého vztahu s fotografem známá herečka.

Druhého potomka prý Markéta Kraus nečeká, ani na něm s manželem cíleně nepracuje. "Vzhledem k tomu, že jsem konzumovala velmi mnoho alkoholických nápojů, tak ne. Dám si ještě tak rok odklad. I kvůli práci, do které jsem zlehka naskočila," tvrdí. Svůj svatební den si chtěla užít i jako nevěsta. Užila si ho i její jedenapůlroční dcera Christel. "Řádila s ostatníma dětma, kterým jsme tam připravili dětský koutek a do něj navezli hračky. Kromě toho byla rozkošná jako družička. Šaty jí ušili v salonu Miss Angel, odkud jsem měla půjčené šaty i já a kde mi poskytli nadstandardní služby. Zamilovala jsem se do nich na první pohled, byly jednoduché, ale krásné, stejně jako svatební kytice – kala. Mimochodem jsem podle fotek přišla na to, že kalu měla i moje babička. Chtěla jsem prostě všechno jednoduché a důstojné. Ačkoliv jsem někde četla, že David se oženil v džínách, opak je pravdou. Není bohém ani primitiv, měl krásný oblek, nafotili ho ale už ve chvíli, kdy se převlékl na večerní party."

Mezi třiceti pozvanými hosty byla například Bára Basiková nebo Bára Nesvadbová. A svatební cesta? Ta zřejmě povede na Šumavu. "Ve středu ráno se vzbudíme a uvidíme, jestli zastavíme tam anebo tam. A jestli třeba nakonec nedoplujeme až do Benátek, které oba tolik milujeme," uzavírá herečka.