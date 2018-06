Svatební kytice pro Žilkovou? Tři růže smetanové barvy

Když herečka zvažovala, kdo by jí měl kytku udělat, napadlo ji, že by to měl být někdo, ke komu má vztah. Důležitý úkol svěřila květinářce z místa svého bydliště.

"Léta mi dělá kytky květinářka z naší vesnice, která u nás má obchod, kde má od drogerie po psí žrádlo téměř všechno, a často k ní chodíme nakupovat. Dělávala mi netradiční kytky, už když byla Agáta malá, třeba bonbonkové. Dnes je to běžné, že si lidi nechávají dělat kytice zeleninové, salámové, cigaretové a tak dále, ale tehdy před patnácti lety to nebylo ještě zvykem. Nedávno mi udělala kytku pro našeho puberťáka Honzu k sedmnáctinám. Bylo na ní všechno, co může mladý chlapec potřebovat - od cigaret po pánskou ochranu. A místo květin tam bylo do tvaru růžic smotaných sedmnáct stovek," vypráví herečka.

Svatební kytice prý bude tradiční, ale vzhledem k tomu, že cesta k obřadu bude netradiční, je jedinou podmínkou, aby vydržela transport. "Musí to být kytka, která vydrží několik typů městské hromadné dopravy, takže jsme zvolily takové zpevněné růžičky v květinovém obalu na držátku, trochu budou možná připomínat růže ze střelnice," směje se herečka. Po jedné růžičce dostanou družičky, svědkyně a maminky, tři pak budou pro nevěstu a ladit budou dokonale s jejími svatebními šaty smetanové barvy. - Čtěte také, že Žilkové půjde za svědka Kateřina Neumannová

Svatební kytice byla poslední věcí, kterou bylo ještě před velkým dnem hereckých partnerů Žilkové a Stropnického potřeba zařídit a na kterou se prý málem zapomnělo. Teď už je ale opravdu všechno připravené a nevěsta by mohla být spokojená. To by ji ale nesměl trápit skřípnutý nerv, kvůli kterému obíhá rehabilitace a kvůli kterému musela sáhnout i po lécích, na které jinak není zvyklá. "Celý život se léčím sama, prášky vůbec nejím. Nedalo se to ale už vydržet, deset dní mi hvízdá v uších, a když s tím mám fungovat, hrát divadlo, točit Ošklivku a ještě se vdát, tak mi nezbývá než dát na radu doktorů a prášky brát," uzavírá Žilková.