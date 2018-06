Svatební foto herečky pouze na iDNES

"Bylo to krásný, samozřejmě nechyběla ani má kamarádka Aňa Geislerová," řekla iDNES Táňa, která je v sedmém měsíci těhotenství.

Sedmadvacetiletá herečka začala s devětadvacetiletým producentem Pavlem Čechákem chodit před dvěma roky.

Se svatbou, která se konala koncem července, počítali od začátku jejího těhotenství, dokonce už mají za sebou dobrodružnou předsvatební cestu.

"Letěli jsme do Afriky za mou maminkou, která se tam provdala. V Jihoafrické republice jsme strávili měsíc, napřed v Pretorii u mámy, pak jsme cestovali sami s budoucím tatínkem, abychom se ještě užili," uvedla.

Vilhelmová práci v současné době neřeší. "Čekám první dítě a vůbec nevím, co to se mnou udělá, tak nic neplánuji," tvrdí Táňa, která zatím nechce prozradit, zda si po svatbě nechala své příjmení. "To je tajemství," odpověděla se smíchem.