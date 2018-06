Svatbu jsem si zromantizoval, řekl ženatý Gott po příletu z Las Vegas

Letadlo společnosti Delta Airlines, které letělo do Prahy přímou linkou z americké Atlanty, kam novomanželé dorazili z Las Vegas, přistálo na ruzyňském letišti přesně v 8 hodin 53 minut.

Karel Gott letiště opustil VIP zónou a společně s celou rodinou se nechal naložit najatou bezpečnostní agenturou do přistavené luxusní limuzíny, která ho už v půl desáté vysadila před jeho vilou na Bertramce.



O zavazadla, kočárek a další věci se postaral jeho osobní řidič Oldřich Havránek a stříbrným citroënem je za pár minut dovezl za Karlem na Bertramku. Projevil se ovšem jako člověk, který umí držet jazyk za zuby. V době, kdy nakládal věci na letišti, totiž po telefonu tvrdil, že o Karlovi nic neví a že má práci.



Karel Gott se z romantické dovolené, kde stvrdil sedmiletý vztah s Ivanou Macháčkovou, která se paní Gottovou oficiálně stane až po vyřízení nutných formalit v Česku, vrátil dobře naladěný. "To je výborné, že jste tady, můžete klidně zůstat," vtipkoval Gott, ochotně ukázal prsten z bílého zlata a odpověděl také na několik otázek.



Celý národ žije vaším sňatkem, kterým jste překvapil. Jaký máte teď, po návratu, pocit?

Ten úřední akt, který jsem stejně dříve nebo později plánoval, protože spolu žijeme pod jednou střechou už sedm let, jsem si jenom trošku zromantizoval. Jinak pocit... To, co se děje, je jako před tím, v našem vztahu se nic nezměnilo.



Byla svatba plánovaná?

Plánované to nebylo. Když jsme do Las Vegas přijeli, padl na mě nostalgický pocit, že tady to před čtyřiceti bylo, tady jsem dostal tu školu, tady se to odehrávalo. A vzpomněl jsem si na romantické svatby, ať už to byl Elvis nebo jiní, a řekl jsem si: tak pojď, vezmeš si mě? Ano. A jak známo, Las Vegas je proslulé tím, že tam to jde velice rychlou cestou. Když není svědek připravený, tak počítají s těmi velice rychlými rozhodnutími a udělají to okamžitě. Dokonce nabídnou své hotelové zaměstnance. To jsme neudělali, náhodou tam byli naši přátelé, tak jsme je požádali, aby nám šli za svědky. Všechno probíhalo velmi rychle. Jinak znovu říkám, v pocitu mezi námi tady se nic nezměnilo, jenom to, že ten akt byl velmi zromantizován.



Ani krásné šaty pro nevěstu nebyly problémem a nebyly předem vybrány či ušity?

Na to jsou v Las Vegas připraveni, tam je mnoho takových romantických svateb. Je tam velký výběr a člověk tam najde i věci, které by si ani sám neuměl vymyslet. To byl ten nejmenší problém. Na prstýncích jsme se dohodli z bílého zlata. Já jsem chtěl velmi jednoduchý, no prostě pánský. Ivanka ho má trochu víc zdobený.



Podařilo se vám svatbu utajit před přáteli, médii, někoho jste tím možná zklamal...

Jak jsem to udělal, to si musím teď srovnat v hlavě. Byl to rychlý krok, který je jednou za život, u mě určitě jednou za život, v tomhle životě rozhodně. Myslím, že jsem jistě nikoho nezklamal. Lidé asi musí pochopit, že to bylo rychlé rozhodnutí, které by určitě padlo dříve nebo později. Chci hlavně říct, že mám radost, že je o nás zájem. Dostal jsem tolik nádherných blahopřání od přátel, od známých a děkuju za ně. A děkuju i médiím. Chci o tom celém mimochodem ještě vyprávět a odpovídat na otázky, takže se brzy s médii sejdu.



Stvrdili jste váš sňatek českým slůvkem ANO, nebo anglickým YES?

Řekl jsem yes samozřejmě, protože pan reverend musel rozumět, žádný překlad nebyl. Yes, I do, nebo Yes, I will. Jinak mluvil víc on.



Trochu se tady spekulovalo o tom, zda je váš sňatek platný...

Pochopitelně jsem si ověřil, že je to platné, že to nemusí být v češtině. Čekají nás tady jen formality.



Zvládli jste všichni bez problémů náročný několikahodinový let? Zvlášť vaše těhotná manželka?

Ano, bylo jí dobře. Je to tak nastavené, že letíte přes noc, nebyl problém. Jen cesta tam byla složitější, nedorazily kufry. Ale teď už jsem zase doma a všechno je fajn.

Tajná svatba v Las Vegas

Karel Gott teď bude vstřebávat zážitky nejen ze svatby, ale i z celého pobytu v Las Vegas, kde se kdysi ženil i Elvis Presley. Ubytován byl i s rodinou v hotelu Bellagio, který poskytuje maximální komfort. Novomanželé měli k dispozici vlastní V. I. P. vstup i soukromý výtah do apartmánu a limuzínu pro dopravu po městě.

Vedle svatby si dopřáli ještě jeden romantický zážitek - jen sami dva se proletěli vrtulníkem nad Grand Canyonem. Zhlédnout pak byli například show Davida Copperfielda.