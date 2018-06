Svatbu Charlese jsem propásla, na Williama si počkám, říká důchodkyně

Z Kanady přiletěla pětapadesátiletá spisovatelka čerpat inspiraci, z Austrálie jednasedmdesátiletá fanynka královské rodiny, která "propásla Charlese, takže na Williama si počká."

Ve středu večer to před Westminsterským opatstvím vypadalo, jako by svatebčané měli projít za pár hodin. Chodník před opatstvím byl ucpaný, doprava stála, všude plno fotografů a kamer a za silnicí stanové městečko plné nadšených tváří.

Všechny stany a přístřešky nesou stejný obrázek dvou rozesmátých tváří nebo jsou ověšeny vlajkami.



"Je to tu skvělé, všichni si pomáháme, povídáme si, bude to pěkný mejdan. Je to jako na rockovém festivalu," řekla pětapadesátiletá Sheree Zielkeová, která přiletěla až z Kanady a neměla s sebou stan ani matraci. "Všechno mi půjčili. Kdyby pršelo, nic nemám, ale jsem drsná kanadská holka," dodala.

Seniorkám stačí spacák a igelit

Zielkeová má na své matraci nápis: "Samozřejmě! Spisovatelka románů musí být na romantické události století." Transparentem láká pozornost kolemjdoucích, které pak bez váhání zásobuje barevným sešitem o své knize s podrobnými údaji, jak ji koupit.



"Nejsem blázen, jen chci vidět šaty," stojí na transparentu u židle, na níž sedí mladá slečna. To je tu téměř výjimka. Většina kempujících očividně překročila padesátku.

Před Buckinghamským palácem je méně rozruchu. Opět tu jsou ale k vidění dámy připravené spát pod širákem. "Máme spacák a igelit, to stačí. Chceme být u toho. Je to historická událost. Jsme čtyři kamarádky, co si to užijí," říká šestašedesátiletá Margaret Chanleyová.



Její sousedka zažila už svatbu prince Charlese s princeznou Dianou a věří, že to bude stejný zážitek. "Bylo to úžasné. Ale byla jsem také o hodně mladší. Teď to bude stejné, jen je víc ochranných opatření. Drát se dopředu ale znovu nebudu. Tehdy jsem měla malé děti, které chtěly přeskakovat hrazení, teď už jsem na to zase stará," řekla Shirley Messengerová.

Ještě odvážnější než ona jsou jednasedmdesátiletá Roseline z Austrálie a její britská kamarádka Wendy.

"Usadily jsme se tu ve středu odpoledne a nepostavily stan, protože doufáme, že se posuneme blíž k paláci. Jsme tu kvůli atmosféře. I kdybychom neviděly polibek, ty vlajky všude kolem jsou úžasné," řekla právě ve chvíli, kdy věšela třetí vlajku na hrazení. "Svatbu Charlese jsem propásla, tak na Williama si počkám," dodala.