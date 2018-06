Svatbou zmizí Lopezová ze scény

Prý to není pro Jennifer jen reklamní trik, ale své nové příjmení chce používat nejen ve svém soukromém životě, ale i v showbyznyse, podobně jako bývalá členka Spice Girls Victorie Beckhamová-Adamsová.

Údajně tímto rozhodnutím dává Jennifer také najevo, že její třetí manželství by mělo být pevnější a hlavně delší, než ta předcházející. První manželství s modelem Ojani Noaou skončilo totiž v roce 1998 po deseti měsících, se svým druhým manželem, choreografem Crisem Juddym, to vydržela od září 2002 do ledna letošního roku.

Jedinou vadou na kráse je to, že snoubenci zatím, alespoň veřejně, neoznámili datum svatby. Původně ohlášený letošní 14. únor, den sv. Valentýna, je už minulostí, aniž se fanoušci slavné svatby dočkali.

V časopise Vanity Fair Affleck poté prohlásil, že svatba bude v létě. A nedávno byli oba snoubenci viděni, jak si obhlížejí bostonský chrám sv. Trojice, což je podle amerických standardů stavba velmi starobylá, neboť pochází z 18. století.