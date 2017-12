ANKETA: Vyberte nejhezčí nevěstu roku 2017 z řad známých tváří

Svatba v Las Vegas

Zpěvák Daniel Hůlka (49) se příští rok na jaře poprvé stane otcem. Ještě předtím se stihl v Las Vegas oženit s partnerkou Barborou Klementovou (26). Pro zpěváka to byla už druhá svatba.



„Jsme konzervativní heterosexuální demokrati, rodina je základ státu. Naše svatba proběhla u svatebního okýnka, ke kterému jsme přijeli – a nechali se oddat přímo v autě,“ prozradil Hůlka, který měl černé kalhoty a bílou košili. Těhotná nevěsta zvolila krajkové šaty.



U moře na pláži

Herečka Nela Boudová (50) se v lednu provdala se za svého přítele, o němž téměř vůbec nemluví. Svatba proběhla na pláži u městečka El Cotillo na španělském ostrově Fuerteventura. Nevěstě nechyběl závoj a ženich zvolil trochu netradiční oblečení - džíny.



Svatba po letech

Monika (43) a Andrej (63) Babišovi zpečetili svůj svazek společným „ANO“ 29. července 2017. Vzali se na farmě Čapí hnízdo za přítomnosti nejbližších a dalších zhruba dvou set hostů. Vše bylo laděno do bílé barvy, kterou nevěsta miluje. Moniku si vzal Andrej po více než dvaceti letech společného soužití. Mají spolu dvě děti.

Ženich měl tmavý oblek s kravatou a nevěsta byla v šatech od zahraniční návrhářky, kterou si Monika našla na internetu. Nalíčila ji vizážistka Ivana Tokárska, která má na starosti make-up při focení pro světové módní magazíny a líčí například Taťánu Gregor Brzobohatou, Danielu Peštovou a další známé tváře. Účes zase vytvořil dvorní kadeřník Leoše Mareše Martin Marty Tyl.

Utajené veselky

Hned několik známých tváří se snažilo svou svatbu před novináři tajit. Patřila mezi ně například herečka Anna Linhartová (23). Začátkem června se v tichosti provdala za Jana Kameníka. Fotkami ze svatby se pochlubila na sociální síti. Dcera Jitky Asterové si také změnila příjmení a nyní se jmenuje Kameníková. Ženich měl černé kalhoty a bílou košili s krátkým rukávem. Nevěsta vypadala v romantických šatech jako víla.



V září všechny svatbou překvapila zpěvačka Ewa Farna (25). Vzala si Martina Chobota (28), s nímž chodila čtyři roky. Znají se ale mnohem déle, Chobot je jejím kytaristou. Nevěstě nechyběl závoj, ženich měl tmavomodrý oblek.

„Drazí fanoušci, ani nevíte, jak jsem šťastná, že vás o tom mohu informovat sama, svými slovy. Když se hodně chce, tak i ve světě showbyznysu to jde, nebo máme prostě štěstí na lidi kolem, kterým důvěřujeme a oni tu důvěru nezklamali... Před pár dny jsme se s mým Martinem vzali a prožili nejkrásnější den našeho života. Po čtyřech letech vztahu a devítiletém přátelství v kapele. Co víc dodat. Milujte se,“ napsala Farna k společné fotce novomanželů a přidala také hashtagy, že manželství není jen papír a je „cool“.



V létě se konala také utajená svatba zpěváka Richarda Krajča (40) a režisérky a blogerky Karin Babinské (42). Se šťastnou novinou se pochlubila novomanželka až po obřadu. Pro zpěváka kapely Kryštof to byla už třetí svatba. Nevěsta měla bílé šaty a věneček z květů, ženich si vzal tmavomodrý oblek bez kravaty.

Režisér a herečka

Režisér Filip Renč (52) v září vstoupil do stavu manželského s herečkou Marií Kružíkovou, která den po svatbě oslavila 30. narozeniny. Obřad proběhl v Arcibiskupském paláci v Praze. Herečka s režisérem čeká miminko, které má přijít na svět v lednu. Ženich zvolil tmavý oblek bez vázanky a nevěsta měla romantické bílé šaty s květinovou vyšívanou aplikací.



Moderátorská svatba

Slovenská moderátorka Adela Banášová (37) se v červnu provdala za moderátora zpráv Viktora Vinczeho (26). Na zámečku v obci Tomášov 10. června připravili pro známé a rodinu oslavu. Oficiálně se vzali den předtím během soukromého obřadu. Moderátorka ještě před svatbou prozradila, že přijme manželovo příjmení.

„Vinczeová mi připadá přirozené, je to pocitová věc. Podpis s novým příjmením zatím nenacvičuji, ještě jsem to nezkoušela. Ale už tento týden použiji jméno Vinczeová, když ve střižně Slovenského rozhlasu po sestřihu nahraji odhlášení, protože vysílat se to bude až po svatbě,“ řekla moderátorka magazínu Šarm.

Ženich na letní svatbu zvolil tmavomodrý oblek a černou kravatu. Nevěsta měla romantické krajkové šaty od návrhářky Michaely Ľuptákové.

Tenistka a miliardář

Tenistka Serena Williamsová (36) se v listopadu v americkém New Orleans provdala za svého snoubence, spoluzakladatele firmy Reddit Alexise Ohaniana (34). Svatbu uspořádali jedenáct týdnů po narození dcery Alexis. Velkolepá svatba se nesla v duchu romantického příběhu Kráska a zvíře.



Ženich měl černý oblek a motýlka. S výběrem svatebních šatů nevěstě pomohla šéfka módního magazínu Vogue Anna Wintourová a doporučila jí značku Alexander McQueen a návrhářku Sarah Burtonovou (43), která vymyslela šaty i pro vévodkyni Kate (35).

„Cítila jsem se jako princezna a superžena v jednom,“ prohlásila tenistka, která si přála šaty s pláštěm.



Téměř královská svatba

Mladší sestra vévodkyně z Cambridge Pippa Middletonová (33) řekla své ano miliardáři Jamesi Matthewsovi (41) v květnu. Na obřad, označovaný za svatbu roku, a následnou hostinu bylo pozváno 350 lidí včetně prince Williama s manželkou Kate a jejich dětmi Georgem a Charlotte.



Pippa nakonec zvolila klasické bílé šaty s krajkou a závojem od britského návrháře Gilese Deacona, které prý stály v přepočtu přes 1,2 milionu korun. Ženich měl svatební žaket.



Která nevěsta byla nejhezčí? celkem hlasů: 231