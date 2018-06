Umírající žena dostala vytouženou svatbu, místo ženicha zaskočil model

Duffovou postihla stejná nemoc, na kterou zemřel její otec. Podstupuje chemoterapii a neztrácí naději, že ještě uvidí svého dvouletého syna Kaie vyrůstat. I tak si však sepsala seznam věcí, které by chtěla ještě zažít.

Jednou z nich je cesta do Disneylandu, aby na ni měl její syn Kai ty nejkrásnější vzpomínky. Dalším přáním byla kouzelná svatba.

O přáních mladé maminky se dozvěděli její přátelé a okamžitě začali jednat. Pořádají sbírky a snaží se na cestu na Floridu sehnat dost peněz.

Dalším přáním Kayleigh Duffové je vzít dvouletého syna do Disneylandu.

"Je to úžasné, vůbec jsem to nečekala. Lidé, které ani neznám, se spojili a vybírají peníze. Jsem tak vděčná," řekla Duffová. To ovšem ještě netušila, že jí kamarádka Katie Birchová chce splnit i druhé přání.

Uspořádala pro ni dokonalou svatbu. Kayleigh si nejprve myslela, že se bude jen fotit v krásných svatebních šatech, Birchová však zorganizovala svatbu se vším všudy. Mladou maminku vyzvedl doma jaguár a odvezl ji na zámek, kde si vždycky přála svatbu mít. Tam už na ni čekala celá rodina včetně prarodičů, kteří jsou svoji už 52 let, přátelé a samozřejmě také ženich. Této role se ujal model Danny Wisker.

"Vůbec jsem to nečekala. Je to šílené. Opravdu se mi splnil sen. Je to úžasné," řekla serveru Kent online.

"Nemohu uvěřit, že jsou všichni tak štědří. Kayleigh se vždycky chtěla vdávat a vzít si ty nádherné šaty. Bylo to ohromující. Vidíte Kayleigh, jak si ji vede pěkný mladík a zapomenete na to, co se děje," řekla dojatá matka nevěsty Beverly Coxová.

"I když to nebylo skutečné, tak pro nás to skutečné bylo a budeme mít krásné fotky a vzpomínky," dodala.