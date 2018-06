Svatba Nicole s Lennym je na spadnutí

23:00 , aktualizováno 23:00

Australská filmová hvězda Nicole Kidmanová se prý chystá znovu vstoupit do stavu manželského. Jak píše londýnský list Evening Standard, v kruzích kolem Kidmanové se víc než hlasitě šušká, že svatba s Lennym Kravitzem je na spadnutí. Podle nepotvrzených zpráv by šestatřicetiletá herečka a o tři roky starší rocker měli v "opravdu velkém stylu" vkročit do stavu manželského tak do půl roku.