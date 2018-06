Svatba McCartneyho je plná záhad

Agentura Reuters zase přišla s údajným zněním svatebního oznámení, které publikoval jeden z německých časopisů. "Místo setkání: Heathrow (letiště v Londýně) 0830. Přineste si pas. Žádné mobilní telefony, fotoaparáty a kamery."



Deník New York Post všechny dosavadní informace vyvrací a píše, že se svatba slavného páru bude konat až v úterý 11. června v Irsku na zámku Leslie. Na obřad je podle jejich informací pozváno 300 lidí.



Co se psalo o svatbě dříve

Svatební oslavy prý budou prosté a vzdálené světlům ramp a zvědavosti bulvárního tisku. Na svatbě však údajně nebudou chybět hosté ani překvapení. McCartney a Millsová nemají v úmyslu říct si ano v okázalém prostředí a nechtějí ani historické kostýmy či nějaké zvláštní ceremonie.



Spokojí se prý s malým kostelíkem, nejlépe někde na venkově, a manželský slib si vymění při soukromém, elegantním a diskrétním obřadu.



Pokud jde o nevěstiny šaty, šušká se, že také ony budou ve znamení jednoduchosti. Ušije a ozdobí si je prý Millsová sama, čímž doběhne všechny stylisty a návrháře, kteří soupeří o to, aby ve svatební den mohli pečovat o její vzhled.

Zpěvák zahodil zásnubní prsten

Paul McCartney se nedávno při hádce se svou přítelkyní Heather Millsovou v jednom hotelu natolik rozčílil, že v amoku vyhodil z okna drahocenný zásnubní prsten. Zpěvák, kterému bude tento měsíc 60 let, prý na svoji 33letou snoubenku z neznámých důvodů křičel, že si ji nevezme, že plánovanou svatbu zruší a basta.



Po bouřlivém výstupu se nakonec McCartney uklidnil a požádal personál hotelu, aby šperk v hodnotě 22.000 eur (téměř 665.000 korun) našel. To se nakonec s pomocí detektoru kovů podařilo. Zda byla zachráněna i svatba, už internetový deník express online nenapsal.

Děti se svatbou nesouhlasí

Problémy přišly i z okruhu McCartneyho rodiny. Zpěvák se přiznal, že se jeho dětem nezamlouvá záměr znovu se oženit. Řekl ale, že si musejí uvědomit, "jak to je a jak to musí být". "Je pro ně těžké představit si mě s jinou ženou," řekl McCartney v rozhovoru pro britský magazín Sunday Telegraph.



Jeho první žena Linda zemřela na rakovinu prsu v roce 1998. McCartney řekl, že potom "rok plakal". Měli spolu tři děti, další dítě měla Linda z předchozího manželství. Millsová byla stejně jako McCartney již jednou vdaná, ale její krátké manželství skončilo v roce 1989.



Krátce před svatbou se McCartney vydá po přestávce trvající devět let na nové hudební turné po Spojených státech. Řetěz koncertů začne 1. dubna v kalifornském Oaklandu. McCartney a o 25 let mladší Millsová jsou snoubenci od loňského července.