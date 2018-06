Svatba Madonny zůstává stejně jako lochnesska záhadou

Na délku trvání madonnina manželství byly vypsány sázky

Londýnská sázková kancelář Ladbrokes vyhlásila sázky na délku trvání manželství americké hvězdy Madonny s britským režisérem Guyem Ritchiem, kteří chystají na pátek svatbu ve skotském Dornochu.

Kancelář vsadila 1:3, že Madonnin nový svazek vydrží nejméně pět let. "Skutečně si myslíme, že toto manželství potrvá," sdělil mluvčí sázkové kanceláře. Vyhlásil také sázku 100:1, že se svatby zúčastní bývalá premiérka Margaret Thatcherová.

Zmínil se o dalších možných sázkách, z nichž některé zavánějí podivínstvím: 8:1 na možnost zrušení svatby v důsledku záplav, 2:1 na přítomnost skotské speciality haggis ve svatebním menu a 33:1 na to, že by papež mohl manželství požehnat, přestože kdysi na hlavu Madonny sesílal blesky kvůli jejímu klipu "Like a virgin", který označil za rouhání.

Zámek obléhá armáda reportérů a fotografů

Zámek už několik dní obléhá armáda reportérů a fotografů z celého světa, věrohodných informací je však poskrovnu. Takovou invazi médií prý Skotsko nezažilo od doby, kdy se poprvé u jezera Loch Ness vynořila pověstná příšera.

Ve čtvrtek večer bude pokřtěn Madonnin syn Rocco

Ze záplavy spekulací, které svatbu roku provázejí, se zdají nejjistější dvě fakta - že se Madonna (snad) v pátek provdá a že ve čtvrtek večer bude pokřtěn její a Guyův čtyřměsíční syn Rocco.

Svatba bude v pátek večer

Sňatek se má uskutečnit v pátek odpoledne, přesný čas se zatím tutlá. Dokonce i otec ženicha John Ritchie prý neví, kdy přesně se obřad uskuteční. "Neodvážil bych se zeptat," tvrdí.

Všude panují mimořádná bezpečnostní opatření

Kolem zámku panují mimořádně přísná bezpečnostní opatření. Madonna se chce vyhnout tomu, co zažila při své první svatbě v roce 1985 s hercem Seanem Pennem. Její slavnostní slib tehdy přeřvával rachot vrtulníků, v nichž paparazziové lovili finančně velmi výnosné záběry.

Madonna odmítla prodat exkluzívní práva na fotografování svatby

Na rozdíl od jiných slavných párů, jako jsou David Beckham a Posh Spice nebo Catherine Zeta Jonesová a Michael Douglas, Madonna a její nastávající odmítli prodat některému z časopisů přinášejících společenské drby exkluzívní práva na fotografování svatby.

Fotografové, kteří obléhají zámek Skibo, nicméně stále žijí v naději, že by mohli něco ulovit a své záběry pak náležitě zpeněžit. Jedna vydařená fotka vdávající se Madonny by prý mohla vynést nejméně 100.000 liber (asi šest miliónů korun).

Pozvání na svatbu přijalo spoustu hvězdných hostů

Hodnotu pořízených záběrů zvyšuje i přítomnost dalších hvězdných hostů. Nejčastěji bývá zmiňováno jméno britského zpěváka Stinga. Po oskarové herečce Gwyneth Paltrowové údajně na skotskou Vysočinu také dorazil hollywoodský idol Brad Pitt. Večerník Evening Standard napsal, že majetek pozvaných hostů by dal dohromady astronomickou částku tří miliard liber.

Co vlastně nosí Skotové pod sukní?

Americká zpěvačka si najala na střežení svého soukromí profesionály, kteří dohlížejí na to, aby se do komplexu kolem zámku nedostal nikdo nepovolaný. Bezpečnostní opatření jsou tak přísná, že hosté, kteří se dostaví v tradičním skotském kiltu, budou prý pomocí zrcadla zkontrolováni, zda pod sukní náhodou nemají foťáky nebo kamery. Toto nařízení vyvolalo všeobecné veselí, protože by jednou provždy mohlo vnést jasno do velké záhady: co vlastně Skotové pod svou sukní nosí. Říká se, že zhola nic.

Tohoto pikantního detailu se chytil deník The Sun, který napsal, že ženich Guy Ritchie, jemuž po otci koluje v žilách skotská krev, se v duchu tradic bude ženit v kiltu bez spodního prádla. Sami Skotové nevěřícím laikům u pinty piva vysvětlují, že chodit "naostro" je i v zimě velmi zdravé, protože příliš velké teplo ničí mužské spermie...