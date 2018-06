Svatba Lizy Minnelliové bude plná hvězd

Liza Minnelliová Koncert na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona.

Svatba se tak zřejmě stane nezapomenutelnou událostí začátku nového tisíciletí. Liza totiž zatím zveřejnila jména sedmačtyřiceti umělců s tím, že seznam není ani zdaleka kompletní. Herečka tak jen potvrzuje své nedávné prohlášení, že její oddavky budou tou největší akcí, kterou kdy Hollywood zažil.Mezi hvězdami, které svoji účast na svatební obřadu Minnelliové přislíbily a ihned se tak objevily na oficiálním seznamu účinkujících, nechybí například Bobby Brown, Whitney Houstonová, Chaka Khanová, členové skupiny The Jacksons, Queen's Brian May, Monica, Mya, Donny Osmond nebo Shaggy. Svědkem nevěsty pak má být samotný Michael Jackson a za družičku si Liza vybrala legendární herečku Elizabeth Taylorovou.Mezi dalšími ze sedmačtyřiceti doposud zveřejněnými jmény pak figují takové hvězdy, jako Petula Clarková, Tony Bennett, Gloria Gaynorová, Dionne Warwicková, Edwin Starr, Paula Abdulová, Roberta Flacková, Blue Cantrellová a Elaine Paigeová."Dokážu všem těm hollywoodským žabařům, že svatba se dá dělat i jinak, než jen hopsat v plavkách po pláži, zaplatit si drahou limuzínu a jednu celebritu, nebo si na svatební obřad vyjet lodí. Každý teď uvidí, jak by měly vypadat pořádné oddavky," nechala se slyšet Minnelliová.